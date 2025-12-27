Language
    गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री के सामने सिद्धार्थनगर का बेटा भी करेगा कदमताल, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयन

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    एनसीसी कैडेट अंकुश पांडेय। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी में होने वाली भव्य परेड में इस बार सिद्धार्थनगर का भी गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व होगा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के एनसीसी कैडेट अंकुश पांडेय का चयन गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए हुआ है। यह परेड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष आयोजित होगी। यह उपलब्धि न केवल कैडेट के लिए, बल्कि पूरे जनपद और विश्वविद्यालय के लिए गर्व का क्षण है।

    एनसीसी कैडेट अंकुश पांडेय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं। उन्होंने एनसीसी सी प्रमाणपत्र के अंतर्गत कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और चयन की लंबी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर यह स्थान हासिल किया है।

    विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 में एनसीसी की शुरुआत के बाद से कई छात्रों ने इस लक्ष्य के लिए प्रयास किया, किंतु अंकुस पहले ऐसे कैडेट हैं, जिनका चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है।

    अंकुश पांडेय जिले के सुहैरनपुरवा, सुहाई कंपुरवा के निवासी हैं। उनके पिता स्व.वशिष्ठ पांडेय तथा माता गंगाजली पांडेय हैं। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने की यह यात्रा संघर्ष, समर्पण और अनुशासन की मिसाल बन गई है।

    इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय परिसर में हर्ष का माहौल है। कुलपति प्रोफेसर कविता शाह, कुलसचिव डा. अश्विनी कुमार तथा एनसीसी एएनओ डा.(ले.) प्रज्ञेश नाथ त्रिपाठी ने कैडेट को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता आने वाली पीढ़ी के विद्यार्थियों को राष्ट्रसेवा, अनुशासन और कर्तव्यबोध के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। प्रधानमंत्री के समक्ष कदमताल करने जा रहे अंकुश की उपलब्धि पर पूरा जिला इतरा रहा है।