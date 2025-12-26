गणतंत्र दिवस परेड में प्रधानमंत्री को सलामी देगा सिवि का NCC कैडेट, अंकुश पांडेय का हुआ चयन

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गणतंत्र दिवस की परेड में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट अंकुश पांडेय का चयन हुआ है। गणतंत्र दिवस की परेड में वह कदम-ताल मिलाते हुए राष्ट्रीय ध्वज और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सलामी देंगे।

अंकुश पांडेय का चयन चयन रिपब्लिक डे परेड कैंप (आरडीसी) में कैडेट के रूप में हुआ है। इस कैंप में एनसीसी के सभी कोर के कैडेट को चयनित करने के बाद उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह कैडेट परेड में सम्मिलित होते हैं। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पहले एनसीसी कैडेट का चयन गणतंत्र परेड के लिए हुआ है।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र अंकुश पांडेय का चयन गणतंत्र दिवस की परेड में हुआ है। विश्वविद्यालय में एनसीसी के सी सार्टिफिकेट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

एनसीसी कैडेट के रूप में प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया व विभिन्न कैंप को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए आरडीसी में प्रधानमंत्री रैली की अंतिम परेड के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। कैडेट अंकुश पांडेय के पिता का नाम वशिष्ठ पांडेय व मां श्रीमती गंगाजलि पांडेय है।