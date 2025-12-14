UP Weather Update: रात में तेज हुई ठंड, दिन की धूप ने दी राहत; पढ़िए IMD का ताजा रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। बीते कई दिनों से लगातार नीचे जा रहा पारा आखिर थम गया। शनिवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जिससे लोगों ने दिन के समय राहत महसूस की। हालांकि रात की ठंड अब भी कड़ाके की है और शीत हवाओं का असर साफ महसूस किया जा रहा है। सुबह की ठिठुरन के बाद जैसे ही धूप निकली, मौसम सुहाना हो गया और जनजीवन सामान्य होता दिखा।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी पश्चिमी विक्षोभ तथा पुरवा हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट पर रोक लगी है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को अधिकतम तापमान 23.2 से बढ़कर 23.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.1 से बढ़कर 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।