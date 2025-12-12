Language
    UP Roadways: नए साल में बदलेगी रोडवेज की सूरत, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं

    By Vijay Kumar Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय का रोडवेज बस स्टेशन अब पुराने स्वरूप में नहीं रहेगा। इसे आधुनिक ढांचे और यात्री सुविधाओं से लैस करने के लिए 3.83 करोड़ रुपय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिला मुख्यालय का रोडवेज बस स्टेशन अब पुराने स्वरूप में नहीं रहेगा। इसे आधुनिक ढांचे और यात्री सुविधाओं से लैस करने के लिए 3.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कार्य प्रारंभ हो चुका है और नए साल में रोडवेज की सूरत बदलने की उम्मीद है। यात्रियों को बरसात में पानी से होकर बस तक पहुंचने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    इस परियोजना के तहत बस स्टेशन परिसर की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी ताकि जलभराव की समस्या समाप्त हो सके। वर्कशॉप को नया रूप दिया जाएगा, जिससे मकैनिकों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिलेगा। बाउंड्रीवाल, मुख्य गेट, शौचालय और अन्य आवश्यक ढांचे को आधुनिक तरीके से तैयार किया जाएगा।

    इससे यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी और रोडवेज की छवि तथा आय में सुधार होगा। परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में बस स्टेशनों के निर्माण, पुनर्निर्माण और उन्नयन के लिए योजनाएं भेजी थीं, जिनमें सिद्धार्थनगर बस स्टेशन भी शामिल है। स्वीकृत योजना के तहत परिसर का संपूर्ण कायाकल्प जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

     

    कुल 3.83 करोड़ की मंजूरी में से 1.91 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं। कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरा होने पर जिले की जनता को एक सुरक्षित, आधुनिक और आकर्षक बस स्टेशन की सुविधा मिलेगी।- विजय कुमार गंगवार, एआरएम रोडवेज

     