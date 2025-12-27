सिद्धार्थनगर: शॉर्ट सर्किट से पुजारी कक्ष में लगी आग, चंद मिनटों में पिछले सालों की कमाई जलकर राख
शोहरतगढ़ के श्रीराधाकृष्ण मंदिर में शार्ट सर्किट से पुजारी टिल्लू शर्मा के कमरे में भीषण आग लग गई। इस घटना में कपड़े, 40 हजार नकद, सोने-चांदी के जेवर, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर)। आग की घटना से चंद मिनटों में पिछले सालों की कमाई जलकर राख हो गई। ठंड की मार से बचने के लिए रजाई कंबल चद्दर व पहनने के वस्त्र तक नहीं बच पाए। विद्युत शार्ट सर्किट से लगी आग से कपड़ा 40 हजार नकदी, सोने चांदी के जेवर, सोफा, अलमारी, टीबी, एसी सब कुछ जलकर खाक हो गया।
आग की इस घटना में लाखों की क्षति बताई जा रही है। नगर पंचायत शोहरतगढ़ स्थित श्रीराधाकृष्ण मंदिर पुजारी टिल्लू शर्मा शनिवार की सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कस्बा में कुछ सामान खरीदने गए थे। दोपहर लगभग 11 बजे पुजारी के कमरे से आग के साथ धुंआ उठने लगा।
मंदिर परिसर के एक कमरे में भोजन बना रही उनकी पत्नी प्रियंका शर्मा ने देखा कि कमरे से आग की लपटें निकल रही है। वह रोते हुए शोर करने लगी। आस पास के लोगों ने आकर देखा कि पुजारी के कमरे में आग की लपटें निकल रही है। आग को बुझाने के लिए मोटर पंप चालू कर पाइप से पानी का फ़ौव्वार देना लगे।
घटना की जानकारी होते ही पुजारी टिल्लू शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि अग्रवाल व थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह मय फोर्स पहुंच कर आग बुझाने में लगे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक कमरे में रखा सभी समान जलकर राख हो गया। आग से हुई क्षति का आकलन करने पहुंचे नायब तहसीलदार महबूब अंसारी ने कहा कि राजस्व टीम जांच कर रही है। विद्युत शार्ट सर्किट से आग लगा है। जो भी सहायता होगा दिया जाएगा।
अज्ञात कारणों से लगी आग, एक मवेशी की मौत
भठिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरौली के टोला कंचनपुर में शनिवार को अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी आग से एक मवेशी की मौत हो गई। स्थानीय लोगो की मदद से आग पर काबू पाया गया। गांव निवासी अदालत पुत्र कन्हई की भैंस और उसका बच्चा झोपड़ी में बंधी थी। दिन में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लगा गई और धू-धू कर जलने लगा, ग्रामीणों ने देखा तो आग बुझाने में जुट गए। आग पर काबू तो मिल गया लेकिन तब तक इसमें एक मवेशी की जलकर मौत हो गई।
