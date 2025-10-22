Language
    Siddharthnagar News: दीपावली की शाम घर से निकले फार्मासिस्ट का पोखरे में मिला शव, मची चीख पुकार

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:37 AM (IST)

    बांसी में दीपावली की शाम घर से निकले फार्मासिस्ट मनमोहन पांडेय का शव एक पोखरे में मिला। वह खेसरहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थे। परिवार ने उनकी तलाश की, जिसके बाद पुलिस को पोखरे के किनारे उनकी बाइक मिली और शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, नशे में अनियंत्रित होकर गिरने से उनकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    खेसरहा ब्लाक के महुलानी पीएचसी पर तैनात थे फार्मासिस्ट। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांसी। दीपावली की शाम सात बजे घर से निकले एक फार्मासिस्ट का शव मंगलवार की सुबह नौ बजे नगर पालिका के प्रतापनगर वार्ड स्थित एक पोखरे में मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक का नाम मनमोहन पांडेय है। वह खेसरहा विकास खंड के महुलानी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

    स्वजन के अनुसार मनमोहन पांडेय नगर पालिका के टेकधरनगर वार्ड स्थित अपने आवास से बाइक के साथ शाम सात बजे बाजार करने की बात कह कर निकले थे। रात में जब घर नहीं पहुंचे तो स्वजन उनकी तलाश शुरू किए। सुबह पुलिस को प्रतापनगर वार्ड में स्थित एक गड्ढे के किनारे उनकी बाइक गिरी मिली तो वह पानी के अंदर उनकी तलाश करने लगी। जिसमें उनका शव मिला और उसे बाहर निकाला गया।

    पुलिस के अनुसार, वह करीब आठ बजे के करीब बांसी-डुमरियागंज मार्ग पर स्थित देसी शराब भट्टी के पास कुछ लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाए थे। इसके बाद वह न जाने कब गड्ढे में जा गिरे। मृतक को एक पुत्र व एक पुत्री है। पत्नी व दोनों पुत्रों का रो -रो कर बुराहाल है।

    कोतवाल गौरव सिंह का कहना है कि सुबह फार्मासिस्ट की बाइक गड्ढे के किनारे गिरी होने की सूचना मिली थी। जिसपर पोखरे में शव की तलाश की गई। अनुमान है कि वह नसे की हालत में अनियंत्रित होकर गड्ढे के किनारे गिर गए और पानी में चले गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वैसे पीएम रिपोर्ट से कारण स्पष्ट हो जाएगा।