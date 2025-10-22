Siddharthnagar News: दीपावली की शाम घर से निकले फार्मासिस्ट का पोखरे में मिला शव, मची चीख पुकार

जागरण संवाददाता, बांसी। दीपावली की शाम सात बजे घर से निकले एक फार्मासिस्ट का शव मंगलवार की सुबह नौ बजे नगर पालिका के प्रतापनगर वार्ड स्थित एक पोखरे में मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक का नाम मनमोहन पांडेय है। वह खेसरहा विकास खंड के महुलानी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

स्वजन के अनुसार मनमोहन पांडेय नगर पालिका के टेकधरनगर वार्ड स्थित अपने आवास से बाइक के साथ शाम सात बजे बाजार करने की बात कह कर निकले थे। रात में जब घर नहीं पहुंचे तो स्वजन उनकी तलाश शुरू किए। सुबह पुलिस को प्रतापनगर वार्ड में स्थित एक गड्ढे के किनारे उनकी बाइक गिरी मिली तो वह पानी के अंदर उनकी तलाश करने लगी। जिसमें उनका शव मिला और उसे बाहर निकाला गया।