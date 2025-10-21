Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Siddharthnagar News: शॉर्ट सर्किट से रेडिमेड की दुकान में लगी आग, 20 लाख की क्षति

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

     दुकान में रखा रेडिमेड कपड़ा, कास्मेटिक, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। दीपावली की रात शोहरतगढ़-बढ़नी हाईवे पर बानगंगा चौराहा के पास स्थित चौरसिया रेडिमेड एंड कास्मेटिक की दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने दुकान का फाटक तोड़कर बाल्टियों में पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखा रेडिमेड कपड़ा, कास्मेटिक, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के समय दुकान मालिक महेंद्र चौरसिया दीपावली पूजन के बाद झरूआ भंडारा में शामिल होने गए थे। रात करीब नौ बजे दुकान से धुआं और लपटें उठती देख बगल में रहने वाले पवन कुमार ने उन्हें सूचना दी। सूचना मिलते ही महेंद्र मौके पर पहुंचे तो दुकान को जलते देख वे दहाड़ मारकर रो पड़े और बेहोश हो गए।

    स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग बुझाई गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, करीब 20 लाख रुपये के नुकसान की आशंका जताई गई है। इस संबंध में एसडीएम विवेकानंद मिश्रा ने बताया कि बानगंगा चौराहा स्थित रेडिमेड की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली है। तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया है तथा क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं।