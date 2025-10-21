Siddharthnagar News: शॉर्ट सर्किट से रेडिमेड की दुकान में लगी आग, 20 लाख की क्षति

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। दीपावली की रात शोहरतगढ़-बढ़नी हाईवे पर बानगंगा चौराहा के पास स्थित चौरसिया रेडिमेड एंड कास्मेटिक की दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने दुकान का फाटक तोड़कर बाल्टियों में पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखा रेडिमेड कपड़ा, कास्मेटिक, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया।

घटना के समय दुकान मालिक महेंद्र चौरसिया दीपावली पूजन के बाद झरूआ भंडारा में शामिल होने गए थे। रात करीब नौ बजे दुकान से धुआं और लपटें उठती देख बगल में रहने वाले पवन कुमार ने उन्हें सूचना दी। सूचना मिलते ही महेंद्र मौके पर पहुंचे तो दुकान को जलते देख वे दहाड़ मारकर रो पड़े और बेहोश हो गए।