सीएम योगी को जान से मारने की धमकी से आक्रोश, UP के इस जिले में सौंपा गया ज्ञापन
महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर तासिम अहमद का वीडियो वायरल हुआ। डुमरियागंज में भाजपा और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस घटना को धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाली आपराधिक साजिश बताया।
जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। महाराष्ट्र के बीड जिले में आयोजित सभा के दौरान मंच से तकरीर कर रहे तासिम अहमद नामक व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश फैल गया है।
शनिवार को पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा, हिंदू युवा वाहिनी और विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोग डुमरियागंज थाने पहुंचे। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव को तहरीर सौंपते हुए आरोपी सहित उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पूर्व विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी मंच से न केवल मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है, बल्कि समाज में धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाली बातें भी कर रहा है। यह घटना एक सोची-समझी आपराधिक साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ-साथ हिंदू समाज की आस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सीधा हमला है।
इस दौरान लवकुश ओझा, चंद्र प्रकाश चौधरी, धर्मराज वर्मा, मधुसूदन अग्रहरि, रघुनंदन पाण्डेय, अमरेन्द्र त्रिपाठी, दिलीप पाण्डेय, लालजी शुक्ला, पप्पू श्रीवास्तव, बब्लू पाण्डेय, शत्रुहन सोनी, राकेश पाण्डेय, बब्बू पाठक, अजय अग्रहरि, प्रेम पाण्डेय, धर्मेश पाण्डेय, हरीश पाण्डेय, डम्पू पाण्डेय, अभिषेक युवराज समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
