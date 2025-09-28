सीएम योगी को जान से मारने की धमकी से आक्रोश, UP के इस जिले में सौंपा गया ज्ञापन

महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर तासिम अहमद का वीडियो वायरल हुआ। डुमरियागंज में भाजपा और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस घटना को धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाली आपराधिक साजिश बताया।

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। महाराष्ट्र के बीड जिले में आयोजित सभा के दौरान मंच से तकरीर कर रहे तासिम अहमद नामक व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश फैल गया है।

शनिवार को पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा, हिंदू युवा वाहिनी और विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोग डुमरियागंज थाने पहुंचे। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव को तहरीर सौंपते हुए आरोपी सहित उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।