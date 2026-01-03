Language
    नेपाल में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, सीमा क्षेत्रों में बढ़ाई गई सतर्कता

    By Vijay Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:17 PM (IST)

    संवाद सूत्र, कपिलवस्तु। नेपाल में आगामी चुनाव को लेकर कपिलवस्तु जिले की पुलिस सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी है। शांति–सुरक्षा बनाए रखने तथा आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त बढ़ाई गई है।

    यह बातें नेपाल कपिलवस्तु पुलिस अधीक्षक संतोष आचार्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा रणनीति लागू की गई है।

    जिले के प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील स्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही आवश्यक स्थानों पर वाहनों की सघन जांच और अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की गई है।

    विशेष रूप से भारत से सटे कपिलवस्तु के सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा निगरानी बढ़ाई गई है। अवैध आवागमन, आपराधिक गतिविधियों और चुनाव को प्रभावित करने वाली किसी भी कोशिश को रोकने के लिए सीमा नाकों के साथ-साथ खुली सीमा क्षेत्रों में भी नेपाल पुलिस द्वारा नियमित गश्त की जा रही है।

    सीमा क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। संदिग्ध व्यक्तियों व गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एसपी ने कहा आंदोलन के दौरान कपिलवस्तु कारागार से फरार 430 कैदियों में अब तक 309 को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की तलाश और गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान जारी है।

    पुलिस प्रशासन ने चुनाव अवधि के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आम नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस को देने की अपील की है।