बिजली मीटर रीडरों की लापरवाही से नहीं मिल रहा बिल, उपभोक्ताओं पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ

संवाद सूत्र, लोटन। मीटर रीडरों की लापरवाही के चलते स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत बनने के बजाय परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई उपभोक्ताओं को महीनों से बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। बिल न बनने से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है और सरचार्ज लगातार जुड़ रहा है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि इस संबंध में अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला विद्युत उपकेंद्र लोटन से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां बिल निकलवाने के लिए उपभोक्ता चक्कर लगाने को मजबूर हैं।लोटन निवासी प्रकाश पटवा के घर चार माह पूर्व स्मार्ट मीटर लगाया गया था। इसके बाद से उनके यहां कोई मीटर

रीडर बिल निकालने नहीं पहुंचा। उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नतीजतन बिल पर सरचार्ज बढ़ता जा रहा है। लोटन कस्बे के रुदल यादव ने बताया कि उनके घर भी चार माह पहले स्मार्ट मीटर लगाया गया। मीटर लगने के बाद न तो मोबाइल पर कोई संदेश आया और न ही कोई बिल मिला। चार माह बीतने के बाद भी मीटर रीडर नहीं पहुंचा, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी से भी शिकायत की है।