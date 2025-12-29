सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में दंपती की कर दी पिटाई, आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बांसी। जमीनी विवाद को लेकर तीन चार लोगों ने मिलकर एक दंपती की पिटाई कर दी महिला से अभद्रता किया। मामला नगर के आजाद नगर वार्ड का है। दंपती की शिकायत पर पुलिस ने रविवार देर शाम आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

नगर के आजाद नगर वार्ड में संतोष श्रीवास्तव का प्लाट है। जिसमे निर्माण हेतु वह ईटा, सरिया, गिट्टी आदि गिरवा कर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इसी बीच 10 बजे रात को प्लाट के उत्तर तरफ स्थित दूसरे प्लाट के स्वामी वार्ड निवासी अश्वनी कुमार मिश्रा उर्फ अंकित अपने साथ प्रतापनगर वार्ड निवासी प्रशांत पांडेय पंतनगर वार्ड निवासी सिद्धार्थ शर्मा तथा तीन अज्ञात लोगों को साथ लेकर पहुंचे और अपशब्द बोलने लगे। साथ के लोग ईटा, सरिया उठा करके नाले में फेंकने लगे।

संतोष के मुताबिक ऐसा करने से मना किया तो हमें ढकेल दिए और मारने लगे। हो हल्ला सुन संतोष की पत्नी मधुरिमा जब मौके पर पहुंची सभी उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें भी जमीन पर पटक दिया तथा उनकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त कर दिया।