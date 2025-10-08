सिद्धार्थनगर में अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर
कपिलवस्तु जिले में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उस्मान अंसारी नामक एक युवक की बिजली के खंभे से टकराने के बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। दूसरी घटना कंचनिया गांव में हुई जहाँ मूर्ति विसर्जन के दौरान तेज बहादुर नामक एक व्यक्ति को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी जिससे उसकी जान चली गई।
संवाद सूत्र, कपिलवस्तु। जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में दो व्यक्तियों की मौत से शोक की लहर फैल गई। मंगलवार की शाम कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़वा–मझौली मार्ग पर मदतिया गांव के पास बिजली के पोल से टकराई मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार बर्डपुर नंबर एक के टोला पिपरहवा निवासी 26 वर्षीय उस्मान अंसारी किसी कार्य से मझौली जा रहा था। सड़क के बीचोंबीच लगे बिजली के पोल से अनियंत्रित होकर वह टकरा गया। स्वजन ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई।
उस्मान के दो मासूम बच्चे हैं। पिता की असमय मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में शोक का माहौल है, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।
वहीं बजहा चौकी अंतर्गत कंचनिया गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान 45 वर्षीय तेज बहादुर ट्राली से उतरते समय तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल तेज बहादुर को बर्डपुर अस्पताल से जिला मुख्यालय रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मंगलवार को मृत्यु हो गई। कोतवाली प्रभारी विपिन कुमार राठौर ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
