सब्जी का स्वाद नहीं आया पसंद, नाराज पति ने ले ली पत्नी की जान

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। हाजरा की मौत का पर्दाफाश अब साफ-साफ घरेलू हिंसा की कहानी बनकर सामने आयी है। शुक्रवार रात चिल्हिया क्षेत्र के बोकनार गांव में नहर किनारे झोपड़ी में मिला खून से सना शव बता रहा था कि यह किसी बाहरी वारदात का परिणाम नहीं, बल्कि घर के भीतर भड़की क्रूरता का चरम था।

बोकनार निवासिनी हाजरा का पति कमरूद्दीन रात आठ बजे नशे में घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने पत्नी से खाना मांगा। हाजरा ने रोटी सब्जी भोजन में परोस दिया। कमरूद्दीन ने सब्जी का स्वाद खराब बताते हुए विवाद छेड़ा। मामूली बात पर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही क्षणों में उग्र रूप ले गई। ग्रामीणों ने झोपड़ी से उठती ऊंची आवाजें भी सुनीं।