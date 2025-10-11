अब इलेक्ट्रिक वाहन टैक्स और आरसी का देना पड़ेगा शुल्क, सब्सिडी हुई समाप्त
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी 13 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद टैक्स और पंजीकरण शुल्क देना होगा। उत्तर प्रदेश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए 14 अक्टूबर 2022 को सब्सिडी शुरू हुई थी, जिसके तहत तीन साल तक टैक्स और पंजीकरण में छूट दी जा रही थी। सिद्धार्थनगर में 9639 वाहन मालिकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदनों को लंबित न रखा जाए।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पर मिलने वाली सब्सिडी 13 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 14 अक्टूबर से टैक्स व पंजीकरण का शुल्क देना पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद से वाहन स्वामियों की जेब पर थोड़ी बोझ बढ़ेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यूपी में सब्सिडी की सुविधा 14 अक्तूबर 2022 में शुरू हुई थी। इसके तहत प्रदेश में तीन साल तक ईवी खरीद पर टैक्स व पंजीकरण में छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं टैक्स व पंजीकरण शुल्क भरने वालों को रिफंड भी किया गया।
सिद्धार्थनगर जनपद में अब तक 9639 वाहन मालिकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है। जबकि कुछ आवेदन अभी पेंडिंग हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है आवेदन अंतिम तारीख से पहले होने के कारण सबको सब्सिडी मिलेगी। अपर परिवहन आयुक्त राजस्व डा. आर.के. विश्वकर्मा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,पंजीयन अधिकारी को पत्र जारी किया है।
कहा है कि 14 अक्टूबर 2025 को ईवी सब्सिडी पॉलिसी समाप्त हो रही है। इस बीच सब्सिडी प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदनकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसे में जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ईवी वाहनों से संबंधित पत्रावली लंबित न रखें।
विशेष रूप से जो आवेदन डीलर स्तर से वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। इनका आरसी तत्काल निर्गत की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी आवेदक को पॉलिसी की समाप्ति तिथि से पूर्व पंजीयन अथवा सब्सिडी से वंचित न रहना पड़े।
सिद्धार्थनगर में पंजीकृत हैं 9639 ईवी
सिद्धार्थनगर के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) में अब तक 9639 ईवी पंजीकृत हैं। विभाग का यह आंकडा 14 अक्टूबर 2022 से 10 अक्टूबर तक बताया जा रहा है। इसमें 5442 ई-रिक्शा, 4197 दोपहिया (ईवी) शामिल हैं।
सब्सिडी स्कीम 13 अक्टूबर को समाप्त नहीं हो रही है,चलती रहेगी। केवल उत्तर प्रदेश में क्रय वाहनों के पंजीयन और टैक्स के संबंध में निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त राजस्व का पत्र निर्गत कराया गया है।
-प्रियंवदा सिंह,एआरटीओ प्रशासन
