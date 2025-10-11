अब इलेक्ट्रिक वाहन टैक्स और आरसी का देना पड़ेगा शुल्क, सब्सिडी हुई समाप्त

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पर मिलने वाली सब्सिडी 13 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 14 अक्टूबर से टैक्स व पंजीकरण का शुल्क देना पड़ेगा। नए नियम लागू होने के बाद से वाहन स्वामियों की जेब पर थोड़ी बोझ बढ़ेगी।



इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यूपी में सब्सिडी की सुविधा 14 अक्तूबर 2022 में शुरू हुई थी। इसके तहत प्रदेश में तीन साल तक ईवी खरीद पर टैक्स व पंजीकरण में छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं टैक्स व पंजीकरण शुल्क भरने वालों को रिफंड भी किया गया।

सिद्धार्थनगर जनपद में अब तक 9639 वाहन मालिकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है। जबकि कुछ आवेदन अभी पेंडिंग हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है आवेदन अंतिम तारीख से पहले होने के कारण सबको सब्सिडी मिलेगी। अपर परिवहन आयुक्त राजस्व डा. आर.के. विश्वकर्मा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,पंजीयन अधिकारी को पत्र जारी किया है।

कहा है कि 14 अक्टूबर 2025 को ईवी सब्सिडी पॉलिसी समाप्त हो रही है। इस बीच सब्सिडी प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदनकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसे में जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ईवी वाहनों से संबंधित पत्रावली लंबित न रखें।