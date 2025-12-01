शराब के नशे में स्टेज पर चढ़ा दूल्हा तो दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बिना शादी लौट गई बरात

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नगर के एक मैरिज हॉल में शनिवार रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब शराब के नशे में होने पर वर और वधू पक्ष के लोगों में विवाद छिड़ गया। मामला इतना बढ़ा कि बिना विवाह संपन्न हुए बरात को बैरंग लौटना पड़ा।

शनिवार रात एक मैरिज हॉल में बरात पहुंची थी। दोनों पक्ष के स्वजन व रिश्तेदार नाश्ता-पानी में व्यस्त थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर पहले हल्की नोंकझोंक हुई, जो देखते ही देखते तकरार में बदल गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा नशे की हालत में मंच पर चढ़ा, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया।