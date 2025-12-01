यूपी में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू...100 प्रतिशत तक मिलेगी छूट, बस करना होगा ये काम

जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से आरंभ हो रही है। मुख्य अभियंता मुनीश चाेपड़ा ने बताया कि 33 केवी उपकेद्रों पर इस योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रचार प्रसार के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने एक दिसंबर से शुरु हो रही बिजली बिल राहत योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कहा कि यह पहली बार है जब प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

बिजली राहत योजना मुख्य रूप से घरेलु उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए है। एलएम वी वन घरेलु श्रेणी के दो किलोवाट तक के और एलएमवी टू एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इन उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा।