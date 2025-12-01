यूपी में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू...100 प्रतिशत तक मिलेगी छूट, बस करना होगा ये काम
उत्तर प्रदेश में आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 100% तक की छूट मिल सकती है। इसके लिए दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से आरंभ हो रही है। मुख्य अभियंता मुनीश चाेपड़ा ने बताया कि 33 केवी उपकेद्रों पर इस योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रचार प्रसार के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने एक दिसंबर से शुरु हो रही बिजली बिल राहत योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कहा कि यह पहली बार है जब प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
बिजली राहत योजना मुख्य रूप से घरेलु उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए है। एलएम वी वन घरेलु श्रेणी के दो किलोवाट तक के और एलएमवी टू एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इन उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा।
प्रथम चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक एक मुश्त भुगतान करने पर मूलधन में भी पहली बार 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पविविनिलि से जुड़े 14 जनपदों के 17 लाख 1007 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को जगह-जगह मुनादी और कैंप का आयोजन करने के लिए कहा है। विद्युत सखियों के जरिए भी इसका प्रचार प्रसार कराए जाने की बात कही है।
