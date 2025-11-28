Language
    ट्रेन में एसी कोच होने के बाद भी यात्रियों को नहीं मिल रही सुविधा, 350 KM जाने में होती है परेशानी

    By Rakesh Chandra Tiwari Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    बहराइच-गोरखपुर-वाराणसी रूट पर चलने वाली ट्रेन में यात्रियों को एसी कोच की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बहराइच से गोरखपुर तक यह ट्रेन फास्ट पैसेंजर है, जिसमें एसी कोच की बुकिंग रद्द है। रेलवे अधिकारी ही बता सकते हैं कि एसी बुकिंग क्यों रद्द की गई है, जिससे यात्रियों को 350 किलोमीटर की यात्रा में परेशानी हो रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। बहराइच-गोरखपुर-वाराणसी ट्रेन में एसी (वातानुकूलित) कोच लगी रहती है, लेकेिन यहां पर यात्रियों को इसकी सुविधा नहीं मिलती है। बहराइच से गोरखपुर तक के सफर में एसी कोच बंद रहता है। जबकि बहराइच से जब यह ट्रेन चलती है तो रैक में एसी कोच लगा रहता है। लेकिन बहराइच से गोरखपुर तक एसी कोच में आरक्षण नहीं होने के कारण यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है।

    सिद्धार्थनगर से वाराणसी तक जाने की ट्रेन की सुविधा तो मिल गई है। लेकिन यहां यात्री चाहते हुए भी वातानुकूलित कोच में सफर नहीं कर पा रहे हैं। बहराइच-गोरखपुर-वाराणसी ट्रेन में गोरखपुर तक के लिए यह सुविधा नहीं उपलब्ध है। गोरखपुर से जब ट्रेन का नंबर बदलता है तो एसी कोच में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध होती है।

    वाराणसी से गोरखपुर तक इसका संचालन एक्सप्रेस के रूप में होता है। जबकि गोरखपुर से बहराइच के लिए यह फास्ट पैसेंजर होती है। इसके चलने से वाराणसी का सफर आसान हो गया और यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। व्यापारी आनंद कसौधन, विष्णु बबूना, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनीत कमलापुरी, नीलू रूंगटा, पंकज श्रीवास्तव, श्रवण कुमार वर्मा, टिल्लू शर्मा, अनिल कुमार उमर, सोनू उमर, रिंकू वर्मा आदि कहते हैं कि रेलवे को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

    अगर इस ट्रेन को एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाए तो एसी सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इस क्षेत्र के काफी लोग वाराणसी में दर्शन-पूजन, उपचार और व्यापार के सिलसिले में जाते रहते हैं। इसे देखते हुए गोरखपुर से बहराइच तक एसी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि वाराणसी-बहराइच ट्रेन में एसी की बुकिंग बहाल कराने के लिए जिला व तहसील क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की है। एसी की सुविधा बहाल कराने के लिए रेल महाप्रबंधक से मिलकर समस्या का हल कराया जाएगा।


    बहराइच-गोरखपुर-वाराणसी ट्रेन का संचालन हो रहा है। बहराइच से गोरखपुर तक यह फास्ट पैसेंजर के रूप में चलती है और गोरखपुर से वाराणसी तक एक्सप्रेस है। बहराइच से गोरखपुर तक इस ट्रेन में एसी की बुकिंग रद्द करने का आदेश है। एसी कोच की बुकिंग किन कारणों से रद्द है, यह रेलवे के उच्चाधिकारी ही बता पाएंगे।

    सद्दाम हुसैन, स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन शोहरतगढ़।