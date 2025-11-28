ट्रेन में एसी कोच होने के बाद भी यात्रियों को नहीं मिल रही सुविधा, 350 KM जाने में होती है परेशानी

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। बहराइच-गोरखपुर-वाराणसी ट्रेन में एसी (वातानुकूलित) कोच लगी रहती है, लेकेिन यहां पर यात्रियों को इसकी सुविधा नहीं मिलती है। बहराइच से गोरखपुर तक के सफर में एसी कोच बंद रहता है। जबकि बहराइच से जब यह ट्रेन चलती है तो रैक में एसी कोच लगा रहता है। लेकिन बहराइच से गोरखपुर तक एसी कोच में आरक्षण नहीं होने के कारण यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है।

सिद्धार्थनगर से वाराणसी तक जाने की ट्रेन की सुविधा तो मिल गई है। लेकिन यहां यात्री चाहते हुए भी वातानुकूलित कोच में सफर नहीं कर पा रहे हैं। बहराइच-गोरखपुर-वाराणसी ट्रेन में गोरखपुर तक के लिए यह सुविधा नहीं उपलब्ध है। गोरखपुर से जब ट्रेन का नंबर बदलता है तो एसी कोच में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध होती है।