एक दिन पहले दूल्हे ने शादी से किया इनकार, लड़की वाले मनाने गए जमकर चले लात-घूंसे
सिद्धार्थनगर में शादी से एक दिन पहले लड़के वालों के इनकार करने पर विवाद हो गया। लड़की वाले मनाने गए तो दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की गई, जिससे मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। विवाह से एक दिन पहले ही वर पक्ष द्वारा शादी से इंकार करने पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला सोमवार देर रात का है, जब इस निर्णय के विरोध में लड़की पक्ष मान-मनौव्वल करने वर पक्ष के घर पहुंचा, लेकिन बात बनने के बजाय विवाद बढ़ गया।
देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों ओर के लोगों को थाने बुलाकर तहरीर ली।
एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह पथरा बाजार क्षेत्र के एक व्यक्ति से चार माह पहले तय किया था। 25 नवंबर को शादी निर्धारित थी। दोनों परिवारों में तैयारी चल रही थी और कार्ड भी वितरित किए जा चुके थे। लड़की के पिता के अनुसार 24 नवंबर को विवाह में ले जाए जाने वाले सामान के संबंध में जानकारी देने के लिए वर पक्ष को फोन किया गया।
इसी दौरान लड़के के भाई ने फोन पर ही शादी से इनकार कर दिया। यह सुनकर लड़की का परिवार हैरान रह गया और तत्काल मान-मनौव्वल करने लड़के के घर पहुंचा। लड़की के पिता का आरोप है कि वहां पहुंचते ही वर पक्ष के लोगों ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग उठाई और इसी को लेकर विवाद गहरा गया।
आरोप है कि दोनों ओर से गाली-गलौज और मारपीट शुरू हो गई। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
