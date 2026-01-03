श्रावस्ती में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों मौत, गले पर मिला धारदार हथियार का निशान

संवाद सूत्र, सिरसिया (श्रावस्ती)। सिरसिया क्षेत्र के शाहपुर बरगदवा गांव में युवती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मकान के कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ शव पड़ा मिला। गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल स्थल से साक्ष्य एकत्र किया है। एसपी राहुल भाटी व एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया।

ग्राम पंचायत शाहपुर बरगदवा के बरगदवा गांव निवासी पंचूराम वर्मा व उनकी पत्नी कलावती की इकलौती 18 वर्षीय पुत्री सुनीता थी। मां कलावती मानसिक मंदित बताई जाती हैं। शुक्रवार की शाम सुनीता का शव मकान के कमरे में चारपाई पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। गले पर मिले धारदार हथियार से वार के निशान संकेत कर रहे हैं कि सुनीता की हत्या की गई है। रात से ही गांव में पुलिस का पहरा बढ़ गया।

एसपी, एएसपी के अलावा सीओ सतीश कुमार शर्मा, सिरसिया थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय टीम के साथ पहुंच गए। शनिवार को भी पुलिस टीम गांव में मुस्तैद रही। घटना के संबंध में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है।