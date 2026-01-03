Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    श्रावस्ती में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों मौत, गले पर मिला धारदार हथियार का निशान

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:39 PM (IST)

    श्रावस्ती में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर के कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ मिला, गले पर धारदार हथियार से वार के ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सूत्र, सिरसिया (श्रावस्ती)। सिरसिया क्षेत्र के शाहपुर बरगदवा गांव में युवती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मकान के कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ शव पड़ा मिला। गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल स्थल से साक्ष्य एकत्र किया है। एसपी राहुल भाटी व एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया।

    ग्राम पंचायत शाहपुर बरगदवा के बरगदवा गांव निवासी पंचूराम वर्मा व उनकी पत्नी कलावती की इकलौती 18 वर्षीय पुत्री सुनीता थी। मां कलावती मानसिक मंदित बताई जाती हैं।

    शुक्रवार की शाम सुनीता का शव मकान के कमरे में चारपाई पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। गले पर मिले धारदार हथियार से वार के निशान संकेत कर रहे हैं कि सुनीता की हत्या की गई है। रात से ही गांव में पुलिस का पहरा बढ़ गया।

    एसपी, एएसपी के अलावा सीओ सतीश कुमार शर्मा, सिरसिया थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय टीम के साथ पहुंच गए। शनिवार को भी पुलिस टीम गांव में मुस्तैद रही। घटना के संबंध में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है।

    एसपी ने बताया कि युवती का शव उसी के मकान में पड़ा मिला है। गले पर चोट के निशान हैं। प्रथम दृष्टया यह निशान धारदार हथियार के प्रतीत होते हैं।

    घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर घटना पारिवारिक प्रतीत हो रही है। सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है।