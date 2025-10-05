UPPSC PCS 2025: जिले में पांच केंद्रों पर 2232 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, इन कॉलेजों में बनाया गया सेंटर
श्रावस्ती जिले में 12 अक्टूबर को पीसीएस परीक्षा आयोजित होगी जिसके लिए पांच केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 2232 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों मजिस्ट्रेटों और निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। जिले में पांच परीक्षा केंद्रों 12 अक्टूबर को पीसीएस परीक्षा आयोजित होगी। इन केंद्रों पर 2232 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापक, सहायक केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है।
केंद्रों पर संख्या के अनुरूप आंतरिक व वाह्य कक्षा निरीक्षक आवंटित कर दिए गए हैं। एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा व सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र भिनगा नगर के अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज में 480 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
प्रधानाचार्य ज्योति प्रकाश पांडेय को केंद्र व्यवस्थापक व राजकीय हाईस्कूल जोगनी के प्रधानाचार्य राजकुमार को सहायक केंद्र व्यवस्थापक, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीके दास को स्टेटिक मजिस्ट्रेट व भिनगा एसडीएम आशीष भारद्वाज को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
लालबहादुर शास्त्री कृषि इंटर कालेज वीरगंज में 384 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रधानाचार्य जयचंद्र को केंद्र व्यवस्थाप, राजकीय हाईस्कूल दंदौरा उत्तरी के प्रधानाचार्य कमलकांत को सहायक केंद्र व्यवस्थापक, जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी अजीत कुमार को स्टेटिक मजिस्ट्रेट व जमुनहा एसडीएम संजय राय को सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है।
चौधरी रामबिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज श्रावस्ती में 384 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रधानाचार्य राजेश कुमार यादव को केंद्र व्यवस्थापक, राजकीय हाईस्कूल दीननामगढ़ के प्रभारी प्रधानाचार्य राजकुमार को सहायक केंद्र व्यवस्थापक, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुहम्मद जीशान मलिक को स्टेटिक मजिस्ट्रेट व डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
गौरीशंकर टंडन नेहरू स्मारक इंटर कालेज गिलौला में भी 384 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रधानाचार्य डा. प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को केंद्र व्यवस्थापक, राजकीय हाईस्कूल कटार के प्रभारी प्रधानाचार्य धीरेंद्र पाल को सहायक केंद्र व्यवस्थापक, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार को स्टेटिक मजिस्ट्रेट व डिप्टी कलेक्टर प्रवीण यादव को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में 600 अभ्यर्थी परीक्षा शामिल होंगे। प्रधानाचार्य रामबिहारी बाजपेयी को केंद्र व्यवस्थापक, राजकीय हाईस्कूल के प्रधानाचार्य होतेराम को सहायक केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किया है।
जिला प्रोवेशन अधिकारी मुहम्मद मुमताज को स्टेटिक मजिस्ट्रेट व इकौना एसडीएम पीयूष कुमार जायसवाल को सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है।
