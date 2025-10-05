IRCTC: अब इन ट्रेनों में बुक कर सकेंगे पूरा कोच, इस पोर्टल से करें ऑनलाइन बुकिंग

भारतीय रेलवे ने शादी-ब्याह और विशेष आयोजनों के लिए पूरी ट्रेन या कोच बुक करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। फुल टैरिफ रेट (एफटीआर) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके यूजर अपनी यात्रा योजना के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। यह सेवा बारात धार्मिक यात्राओं और स्कूल टूर जैसे आयोजनों के लिए उपयोगी है। राजधानी और वंदे भारत जैसी विशेष ट्रेनें बुक नहीं की जा सकतीं।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शादी-ब्याह और विशेष आयोजनों में अब ट्रेन यात्रा को और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी ट्रेन या एक पूरा कोच बुक करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। हालांकि, यह सेवा आम आईआरसीटीसी वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसके लिए रेलवे ने अलग पोर्टल शुरू किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे द्वारा शुरू की गई यह सेवा 'फुल टैरिफ रेट (एफटीआर)' पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, जिसकी वेबसाइट है https://www.ftr.irctc.co.in/ftr/ है। इस पोर्टल पर यूजर को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉग-इन करके अपनी यात्रा की योजना के अनुसार ट्रेन या कोच बुक कर सकते हैं।

इस सेवा का लाभ आमतौर पर बारात, धार्मिक यात्राओं, स्कूल या कॉलेज टूर जैसे आयोजनों में उठाया जाता है। ट्रेन या कोच बुक करना सड़क यात्रा की तुलना में अधिक आरामदायक और सुरक्षित विकल्प साबित होता है। हालांकि, सभी ट्रेनों की बुकिंग उपलब्ध नहीं है।

राजधानी, वंदे भारत जैसी विशेष ट्रेनों की बुकिंग इस पोर्टल से नहीं की जा सकती। केवल मेल/एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों का की जा सकेगी । बुकिंग के लिए प्रति कोच का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। इसके बाद दूरी, स्टॉपेज आदि के आधार पर किराया तय किया जाएगा।