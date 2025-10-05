Language
    'सपा जहां भी गई, उसने अशांति फैलाई' बरेली को संभल बनाना चाहती पार्टी... प्रतिनिधिमंडल पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन

    By Peeyush Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:59 AM (IST)

    ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा प्रतिनिधिमंडल पर शहर का माहौल अशांत करने का आरोप लगाया। कहा कि सपा जहां भी गई उसने अशांति फैलाई। उन्होंने अखिलेश यादव से बाहरी लोगों को हस्तक्षेप न करने देने का आग्रह किया और शहर की गंगा-जमुनी तहजीब की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने प्रशासन से भी बाहरी लोगों पर नज़र रखने का अनुरोध किया।

    ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। जुमे की नमाज भी अच्छे अंदाज में पढ़ी गई और लोग नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों में चले गए। शहर के लोगों ने अमन का पैगाम दिया। अब समाजवादी पार्टी शहर के शांत माहौल को अशांत करना चाहती है और इस प्रकरण में राजनीति करने के लिए उतारू है।

    यह बयान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शनिवार को जारी किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा का प्रतिनिधिमंडल जहां भी गया, वहां अशांति फैलाने के साथ माहौल खराब किया।

    बरेलवी मौलाना ने सपा के प्रतिनिधिमंडल को लेकर जारी किया बयान

    मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि हम बरेली को किसी भी सूरत में संभल बनने नहीं देंगे, अगर सपा के लोगों ने हमारे शहर को संभल बनाने की कोशिश की और पुलिस व प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता सपा के प्रतिनिधिमंडल का विरोध करेंगे।

    बरेलवी मौलाना ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बरेली का मामला स्थानीय है और स्थानीय लोग, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर के लोगों को शहर में आकर दखल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके आने से और समस्या बढ़ेगी।

    मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले, सपा प्रतिनिधिमंडल से होशियार रहे जनता, प्रशासन

    बरेलवी मौलाना ने कहा कि बरेली की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे को बचाए रखने के लिए बाहरी लोगों से होशियार रहे। पुलिस व प्रशासन भी बाहर के लोगों पर नजर बनाए रखे, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति बरेली की शांति में खलल न डाल सके।