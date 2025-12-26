Language
    नवसृजित मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क वृद्धि से अभिभावकों में आक्रोश

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    Maa Pateshwari University Balrampur: विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क 1710 रुपये निर्धारित किया है, जो पूर्व में सिद्धार्थ विश ...और पढ़ें

    नवसृजित मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय

    संवाद सूत्र, जागरण, श्रावस्ती : नवसृजित मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक प्रथम सेमेस्टर (बीए, बीएससी, बीकाम) के परीक्षा फार्म भरने की सूचना जारी होते ही परीक्षा शुल्क बढ़ा देख इकौना के छात्रों और अभिभावकों में असंतोष है।

    विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क 1710 रुपये निर्धारित किया है, जो पूर्व में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय व अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध रहने के दौरान लागू शुल्क से 25 से 40 प्रतिशत अधिक है।

    बहराइच जिले के महाविद्यालय पहले अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। यहां प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा फीस 1210 थी, जबकि द्वितीय से लेकर पांचवें सेमेस्टर तक परीक्षा शुल्क मात्र 1110 रुपये ही लिए जाते थे।

    सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध श्रावस्ती व बलरामपुर के महाविद्यालयों में परीक्षा शुल्क 1400 था। देवीपाटन मंडल के बहराइच, गोंडा, बलरामपुर व श्रावस्ती जिलों के महाविद्यालय अब नवसृजित मां पाटेश्वरी महाविद्यालय से संबद्ध हैं। यहां पहले ही सत्र में परीक्षा शुल्क में लगभग 25 से 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

    शासनादेश के क्रम में ही फीस वृद्धि

    कुलसचिव मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, परमानंद सिंह ने बताया कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी परीक्षा शुल्क वृद्धि हुई है। सभी परिस्थितियों का आकलन व शासनादेश के क्रम में ही फीस वृद्धि की गई है। अब संशोधन की संभावना नहीं है।