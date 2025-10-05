श्रावस्ती में घर से कॉलेज के लिए निकलीं तीन छात्राएं हुई लापता, परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण का मामला
श्रावस्ती जिले के सोनवा और गिलौला इलाके से तीन छात्राएं संदिग्ध रूप से लापता हो गई हैं। ये छात्राएं स्कूल जाने के लिए निकली थीं लेकिन वापस नहीं लौटीं। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है और छात्राओं की तलाश जारी है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जमुनहा/गिलौला (श्रावस्ती)। सोनवा व गिलौला क्षेत्र के तीन अलग-अलग गांवों से स्कूल जाने के लिए घर से निकलीं तीन छात्राएं शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। परिवार के लोगों की तहरीर पर पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश कर रही है।
सोनवा क्षेत्र के दूबकला गांव की गुलशहर व परसौली गांव की आकांक्षा यादव खैराकला गांव में स्थित काशी विश्वनाथ इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा हैं। शनिवार को दोनों छात्राएं कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आईं तो परिवार के लोग बेटियों को खोजने के लिए कॉलेज पहुंचे।
यहां पता चला कि छात्राएं कॉलेज ही नहीं पहुंची थीं। गुलशहर के बाबा दिलवार व आकांक्षा की मां आरती देवी ने सोनवा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इसी प्रकार गिलौला क्षेत्र के रामपुर त्रिभौना गांव की उम्मेहान भी काशी विश्वनाथ इंटर कॉलेज में कक्षा नौ की छात्रा हैं।
शनिवार को वह भी घर से कालेज जाने की बात कहकर निकली थीं। देर शाम तक वापस घर नहीं लौटी। मां की तहरीर पर गिलौला थाने में अज्ञात के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज किया गया है।
सीओ इकौना भरत पासवान ने बताया कि तीनों छात्राओं के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की सूचना मिली है।
छात्राओं की बरामदगी के लिए सर्विलांस सेल व एसओजी की टीमें लगाई गई हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है।
