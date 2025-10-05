दोस्त के जन्मदिन से लौट रहे मित्रों की कार ट्रक में घुसी, एक की मौत और दो गंभीर

लखनऊ के अयोध्या रोड पर एक दर्दनाक हादसे में जन्मदिन मनाकर लौट रहे तीन युवक ट्रक से टकरा गए जिसमें राहुल वर्मा नामक एक छात्र की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर सेमरा मोड़ के पास हुई। स्थानीय लोगों ने इलाके में अवैध रूप से खड़े ट्रकों के कारण होने वाले हादसों पर आक्रोश जताया है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अयोध्या रोड पर सेमरा मोड़ के सामने शनिवार देर रात दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे तीन युवक कार समेत ट्रक में घुस गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने कार सवार तीन युवकों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने 25 वर्षीय बीएससी छात्र राहुल वर्मा को मृत घोषित कर दिया। दो अन्य की हालत नाजुक है।

खदरा निवासी अमित वर्मा ने बताया कि उनका छोटा भाई राहुल वर्मा हरदोई के एक निजी कालेज से बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। शनिवार को उनके एक दोस्त का जन्मदिन था। इस पर राहुल अपने अन्य दोस्तों के साथ कार से दोस्त का जन्मदिन मनाने बाराबंकी के एक रेस्टोरेंट गया था।

एक कार में राहुल और घर के पास का ही उसका दोस्त अभिषेक और रजी था। पीछे दूसरी कार में अन्य दोस्त थे। अयोध्या रोड पर सेमरा मोड़ के पास एक ट्रक यू-टर्न ले रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

राहगीरों की मदद से पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में राहुल को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य दोनों साथियों का इलाज जारी है। उधर, घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। परिवारजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस चालक की तलाश में जुटी है। बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि सीसी फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है। ट्रक कब्जे में है।