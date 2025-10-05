स्वास्थ्य कर्मी की बेटी से दुष्कर्म करने वाले एंबुलेंस चालक पर सख्त कार्रवाई, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार
हरदोई में पुलिस ने एक मुठभेड़ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी मान सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम था। मान सिंह ने पाली पीएचसी में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस को सूचना मिली कि वह नकटौरा मार्ग पर है जिसके बाद मुठभेड़ हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
संवाद सूत्र, पाली (हरदोई)। महिला स्वास्थ्य कर्मी की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित था। पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पाली पीएचसी पर तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि शाहजहांपुर के कलान थाने के ग्राम बजीरगंज का मान सिंह पीएचसी पर एंबुलेंस चलाता था और उसके आवास के पास ही एक कमरे में रहता था। मान सिंह ने उसकी नाबालिग बेटी से पानी मांगा।
जब बेटी कमरे में गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। बेटी ने घर में कुछ नहीं बताया। 14 वें दिन बेटी ने उसे बताया। स्वास्थ्य कर्मी के अनुसार एक अक्टूबर को बेटी ने बताया तो उसने पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा आरोपित मान सिंह की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। रविवार की सुबह करीब तीन बजे पुलिस को सूचना मिली कि मानसिंह नकटौरा मार्ग गौरा उदयपुर मोड़ कहीं जाने के लिए खड़ा है।
पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसके पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस से खुद को घिरता देखकर आरोपित ने तमंचे से फायर किया। पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में आरोपित के दाहिने पैर में गोली लग गई। वह जमीन पर गिर गया। पुलिस टीम ने उसे घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया।
आरोपित के पास से एक तमंचा व कारतूस बरामद किया। सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने बताया कि आरोपित को घायलावस्था में मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी, लिपिक से पूछताछ करेगी पुलिस
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।