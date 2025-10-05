Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी, लिपिक से पूछताछ करेगी पुलिस

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग के एक लिपिक पर नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता राम गोपाल वर्मा के अनुसार लिपिक अनुपम पांडेय ने उनसे पैसे लिए लेकिन नौकरी नहीं दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी लिपिक से पूछताछ शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने के आरोपित लिपिक से पूछताछ करेगी पुलिस।

    संवाद सूत्र, गोंडा। बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी किए जाने के मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में तैनात आरोपित लिपिक से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोटिस भेजकर लिपिक को थाने बुलाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटियाथोक के विशुनपुर संगम पूरे तिलक के रहने वाले राम गोपाल वर्मा ने नगर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक अनुपम पांडेय से आवास विकास कालोनी में मुलाकात हुई। वह एमए व बीएड उत्तीर्ण हैं।

    अनुपम पांडेय ने नौकरी दिलाने के नाम पर चार दिसंबर 2018 से फरवरी 2020 तक अलग-अलग तिथियों में 12 लाख रुपये ले लिया। नौकरी नहीं लगने पर वह अनुपम से मिलने से गए तो उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया।

    कई बार उनसे मिले लेकिन, उन्हें नौकरी नहीं लगी। बार-बार घर जाने पर उन्हें एक लाख रुपये वापस किया। शेष रकम वापस करने से मना कर रहे हैं। लिपिक पर डांट कर भगाने का भी आरोप लगाया है।

    नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने कहा कि लिपिक अनुपम पांडेय के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। पूछताछ के लिए संबंधित को नोटिस भेजी जा रही है।