संवाद सूत्र, जमुनहा (श्रावस्ती)। सोनवा क्षेत्र के लक्ष्मननगर गांव निवासी युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उल्टी होने की शिकायत पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया गया था।



लक्ष्मननगर निवासी प्रमुख एक जनवरी को पत्नी के साथ सोनवा क्षेत्र के कठौतिया गांव में स्थित ससुराल गए थे। यहीं दंपती में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद युवक शाम को ससुराल से अपने घर लौट आया। मकान का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर बरामदे में लेट गया।