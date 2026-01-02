Language
    श्रावस्‍ती में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, पत्नी के साथ हुआ था व‍िवाद

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:48 PM (IST)

    श्रावस्ती के सोनवा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उल्टी की शिकायत पर उसे बहराइच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जमुनहा (श्रावस्ती)। सोनवा क्षेत्र के लक्ष्मननगर गांव निवासी युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उल्टी होने की शिकायत पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया गया था।


    लक्ष्मननगर निवासी प्रमुख एक जनवरी को पत्नी के साथ सोनवा क्षेत्र के कठौतिया गांव में स्थित ससुराल गए थे। यहीं दंपती में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद युवक शाम को ससुराल से अपने घर लौट आया। मकान का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर बरामदे में लेट गया।

    देर रात उसके जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रह रहे परिवार के लोगों ने दूसरे के छत से घर के आंगन में उतरकर बरामदे में लेटे प्रमुख को देखा। वह लगातार उल्टी कर रहा था। परिवार के लोगों ने उसे जिला अस्पताल बहराइच स्थित इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।