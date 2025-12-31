संवाद सूत्र, जमुनहा (श्रावस्ती)। सोनवा क्षेत्र के पिपरी गो आश्रय स्थल के पास पुल से सरयू मुख्य नहर में छलांग लगाने वाली महिला का शव बुधवार की सुबह छह दिन बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटनास्थल से छह किलोमीटर दूर बाबूपुरवा गांव के पास नहर में शव उतराते मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोनवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंद्रखा बुजुर्ग के कोरियनपुरवा निवासी रुखसार बेगम की शादी हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के उमेदपुरवा गांव निवासी अरमान खां के साथ हुई थी। पति मुंबई में रहकर मजदूरी करता है। रुखसार छह माह से अपने मायके में रह रही थी। 26 दिसंबर को मोबाइल फोन पर उससे पति से किसी बात के लेकर विवाद हुआ था।

इससे नाराज होकर रुखसार ने शाम करीब तीन बजे गुजरवारा के पिपरी गांव स्थित गो आश्रय स्थल के पास पुल से सरयू नहर में छलांग लगा दी थी। आसपास के लोगों ने नहर में रस्सी फेंक कर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में डूब कर लापता हो गई थी। पुलिस व एडीआरएफ टीम मोटर बोट के सहारे महिला की तलाश में नहर का पानी खंगाल रही थी।