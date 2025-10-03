मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, तीन लाख रुपये का अर्थदंड

श्रावस्ती में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास होगा। त्वरित सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। बालिका संग दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना हाेगा। मात्र साढ़े चार माह में त्वरित सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को सजा सुनाई है। इस मामले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर दो सप्ताह की रोक भी लगा दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि नौ मई को इकौना क्षेत्र के एक गांव की सात वर्षीय बालिका को सेमगढ़ा गांव निवासी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन अपने बिना नंबर लिखे ई-रिक्शा पर रात में लगभग नौ बजे जबरदस्ती उसे पकड़कर बिठा लिया और लेकर चला गया था। मोहनीपुर के पास ले जाकर बालिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था।

बालिका खून से लथपथ झाड़ियों में पड़ी मिली थी। इस मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर इकौना थाने में दुष्कर्म समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद सात सौ पन्ने की केस डायरी न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण व सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विथ पाक्सो) निर्दोष कुमार ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।