    श्रावस्‍ती में जुमे की नमाज और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर अलर्ट रही पुलिस, ड्रोन से हुई न‍िगरानी

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:17 PM (IST)

    यूपी के श्रावस्‍ती में जुमे की नमाज व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस अलर्ट रही। सीओ व थाना प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ भ्रमणशील रहे। एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने भाकला पुल के पास देवी प्रतिमा विसर्जन स्थल का जायजा लिया।

    भिनगा-बहराइच मार्ग पर भाकला पुल के पास देवी प्रतिमा विसर्जन स्थल का जायजा लेते एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम- जागरण

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। जुमे की नमाज व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस अलर्ट रही। सीओ व थाना प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ भ्रमणशील रहे। एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम ने भाकला पुल के पास देवी प्रतिमा विसर्जन स्थल का जायजा लिया।

    भिनगा सीओ सतीश कुमार शर्मा ने भिनगा नगर में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। एसपी राहुल भाटी ने धर्मगुरुओं व आयोजकों के साथ बातचीत कर जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी को जुम्मे की नमाज व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। एसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस की ओर से प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।

    संवेदनशील स्थानों की ड्रोन व सीसी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर भी सतर्क दृष्टि है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग व सक्रिय है। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना व अफवाह फैलाने तथा आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अराजकतत्वों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अफवाह न फैलाने और न ही फैलने देने की अपील की।

