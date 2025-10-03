इन 428 किसानों को फ्री मिलेगा दलहन व तिलहन बीज किट, इतने लोगों ने किया था आवेदन
श्रावस्ती में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में दलहन और तिलहन बीज की मुफ्त मिनी किट वितरण के लिए ई-लॉटरी से किसानों का चयन हुआ। इकौना ब्लॉक में मसूर के लिए अधिक बुकिंग होने पर लॉटरी हुई जबकि अन्य में सभी किसान चुने गए। चयनित किसानों को एसएमएस भेजा गया है और उन्हें कृषि बीज भंडारों पर मुफ्त किट मिलेगी।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। फ्री दलहन व तिलहन बीज मिनी किट वितरण के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में डीएम अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया गया। चयनित 428 किसानों को दलहन व तिलहन बीज का मिनी किट वितरित किया जाएगा।
डीडी कृषि सुरेंद्र चंद्र चौधरी ने बताया कि इकौना ब्लाक में मसूर के 300 के सापेक्ष 450 किसानों की ओर से बुकिंग की गई थी। इनमें से 300 किसानों का चयन किया गया।
अन्य ब्लाकों में लक्ष्य से कम बुकिंग होने के चलते सभी किसानों का स्वत: चयन हो गया। चना बीज मिनी किट में 50 के सापेक्ष 213 व मटर मिनी किट के लिए 78 के सापेक्ष 129 किसानों ने बुकिंग किया था।
इसमें चना के 50 व मटर के 78 किसानों का चयन किया गया। चयनित किसानों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त हो गया है। चयनित किसानों को पीओएस मशीन से राजकीय कृषि बीज भंडारों पर नि:शुल्क मिनी किट वितरण किया जाएगा।
