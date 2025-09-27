मुठभेड़ में अंतरजनपदीय शातिर चोर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तारी के बाद लूट का माल बरामद

श्रावस्ती जिले में एसओजी और पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद एक अंतरजनपदीय चोर को गिरफ्तार किया। आरोपित के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के रुपये सोने-चांदी के जेवर तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। एसओजी, इकौना व गिलौला पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार की रात इकौना क्षेत्र में हुई चार चोरियों का खुलासा कर दिया। मुठभेड़ में अंतरजनपदीय शातिर चोर को दबोच लिया। आरोपित के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में भर्ती कराया गया है। आरोपित के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी के रुपये व भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। एसपी राहुल भाटी ने बताया कि नौ सितंबर की रात इकौना क्षेत्र के जयचंदपुर कटघरा गांव में संदीप कुमार पांडेय, इंद्रदेव पांडेय, पवन कुमार व ननके वर्मा के घरों से चोर सोने-चांदी के जेवर व रुपये उठा ले गए थे। पीड़ितों की तहरीर मामला दर्ज हुआ था। घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थीं।

गुरुवार की रात एसओजी प्रभारी नितिन यादव, इकौना व गिलौला थाने के प्रभारी पुलिस टीम के साथ चोरों की गिरफ्तारी के लिए कोठारपुरवा गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सोनरई-कोठारपुरवा मार्ग के पास बैठे दो लोगों ने पुलिस टीम को आते देख जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।

इकौना थाने के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार पांडेय व गिलौला थानाध्यक्ष विनय पांडेय ने आत्मसुरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इसमें बहराइच जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के सेखदहीर के आगापुरवा निवासी आरोपित सलमान के पैर में गोली लगी। टीम ने उसे दबोच लिया। बहराइच के ही बौड़ी क्षेत्र के कंदौसा निवासी मैसर फरार हो गया। आराेपित सलमान के विरुद्ध बहराइच जिले में विभिन्न धाराओं में 16 तथा श्रावस्ती में एक मामला दर्ज है। आरोपित के कब्जे से 13 हजार रुपये व जेवर बरामद हुए हैं।