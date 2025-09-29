चोर समझ पेड़ से बांधकर खूब पीटा, यूपी में तालिबानी सजा देने वाले सात लोगों पर FIR

श्रावस्ती के बेलहरी गांव में ग्रामीणों ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को चोर समझकर बिजली के पोल से बांधकर पीटा। युवक पैकोरी गांव का निवासी है और टहलते हुए बेलहरी पहुंच गया था। पुलिस ने उसे छुड़ाया और युवक के पिता की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सीमावर्ती सिरसिया क्षेत्र के बेलहरी गांव में रविवार की रात चोर समझ कर ग्रामीणों ने मानसिक मंदित युवक को तालिबानी सजा दी। बिजली के पोल में रस्सी से बांध कर जमकर पिटाई की। पुलिस टीम ने उसे मुक्त कराया। युवक के पिता की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत सात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है।

सिरसिया क्षेत्र के पैकोरी गांव निवासी मानसिक मंदित राजू रात में लगभग नौ बजे घर से टहलने के लिए निकले थे। टहलते-टहलते वह बेलहरी गांव पहुंच गए। देर रात टहलते देख ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर बंधक बना लिया। तालिबानी अंदाज में बिजली के पोल में रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की।

इसके बाद पिटाई का वीडियो बनाकर चोर बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। राजू के परिवार के लोगों ने जब वीडियो देखा तो अन्य ग्रामीणों के साथ बेलहरी गांव पहुंचे। परिवार के लोगों ने मामले की सूचना डायल-112 पुलिस को दी।