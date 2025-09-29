Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चोर समझ पेड़ से बांधकर खूब पीटा, यूपी में तालिबानी सजा देने वाले सात लोगों पर FIR

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:27 PM (IST)

    श्रावस्ती के बेलहरी गांव में ग्रामीणों ने एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को चोर समझकर बिजली के पोल से बांधकर पीटा। युवक पैकोरी गांव का निवासी है और टहलते हुए बेलहरी पहुंच गया था। पुलिस ने उसे छुड़ाया और युवक के पिता की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चाेर समझ मानसिक मंदित को दी तालिबानी सजा, सात पर केस।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सीमावर्ती सिरसिया क्षेत्र के बेलहरी गांव में रविवार की रात चोर समझ कर ग्रामीणों ने मानसिक मंदित युवक को तालिबानी सजा दी। बिजली के पोल में रस्सी से बांध कर जमकर पिटाई की। पुलिस टीम ने उसे मुक्त कराया। युवक के पिता की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत सात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिरसिया क्षेत्र के पैकोरी गांव निवासी मानसिक मंदित राजू रात में लगभग नौ बजे घर से टहलने के लिए निकले थे। टहलते-टहलते वह बेलहरी गांव पहुंच गए। देर रात टहलते देख ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर बंधक बना लिया। तालिबानी अंदाज में बिजली के पोल में रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की।

    इसके बाद पिटाई का वीडियो बनाकर चोर बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। राजू के परिवार के लोगों ने जब वीडियो देखा तो अन्य ग्रामीणों के साथ बेलहरी गांव पहुंचे। परिवार के लोगों ने मामले की सूचना डायल-112 पुलिस को दी।

    पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे मुक्त कराकर थाने ले आई। सिरसिया थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय ने बताया कि पीड़ित के पिता परशुराम की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत सात लोगों पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।