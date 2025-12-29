Language
    गृह जिले में ट्रांसफर होंगे महिला और बाल बंदी, बहराइच जेल में श्रावस्ती के निरुद्ध हैं पांच महिला और चार बाल बंदी

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। श्रावस्ती जिला कारागार में महिला व बच्चा बैरक बनकर तैयार है। जल्द ही कार्यदायी संस्था की ओर से इसे हस्तांतरित (हैंडओवर) किया जाएगा। इसके बाद बहराइच जिला जेल में निरुद्ध पांच महिला व चार बाल बंदी गृह जनपद में स्थानांतरित हो जाएंगे। जल्द ही महिला व बच्चा बैरक हैंडओवर होने की उम्मीद है। बंदियों के स्थानांतरित होने के बाद इन्हें पेशी कराने के लिए बहराइच से भिनगा लाने का व्यय भार भी शून्य हो जाएगा।

    जिला मुख्यालय भिनगा में भिनगा-सेमरी मार्ग पर 57 एकड़ भूमि पर जिला कारागार बना है। करीब एक अरब 10 करोड़ रुपये की लागत से बने इस जेल में उच्च सुरक्षा वाली बैरक के अलावा महिला व बच्चा बैरक भी बनाया गया है। 25 फरवरी 2025 को इस जेल का शुभारंभ हो चुका है।

    यहां बहराइच जिला जेल में निरुद्ध रहे 273 पुरुष बंदियों को निरुद्ध किया गया है, लेकिन अभी भी पांच महिला व चार बाल बंदी पड़ोसी जिले बहराइच में स्थित जिला जेल में निरुद्ध हैं। इन्हें पेशी पर बहराइच से भिनगा लाया जाता है। जेलर अवधेश प्रसाद राय ने बताया कि श्रावस्ती जिला कारागार में महिला व बच्चा बैरक बनकर तैयार है। कारागार मुख्यालय से अनुमति मिलते ही इसका भी शुभारंभ कर दिया जाएगा।