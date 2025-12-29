गृह जिले में ट्रांसफर होंगे महिला और बाल बंदी, बहराइच जेल में श्रावस्ती के निरुद्ध हैं पांच महिला और चार बाल बंदी

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। श्रावस्ती जिला कारागार में महिला व बच्चा बैरक बनकर तैयार है। जल्द ही कार्यदायी संस्था की ओर से इसे हस्तांतरित (हैंडओवर) किया जाएगा। इसके बाद बहराइच जिला जेल में निरुद्ध पांच महिला व चार बाल बंदी गृह जनपद में स्थानांतरित हो जाएंगे। जल्द ही महिला व बच्चा बैरक हैंडओवर होने की उम्मीद है। बंदियों के स्थानांतरित होने के बाद इन्हें पेशी कराने के लिए बहराइच से भिनगा लाने का व्यय भार भी शून्य हो जाएगा।

जिला मुख्यालय भिनगा में भिनगा-सेमरी मार्ग पर 57 एकड़ भूमि पर जिला कारागार बना है। करीब एक अरब 10 करोड़ रुपये की लागत से बने इस जेल में उच्च सुरक्षा वाली बैरक के अलावा महिला व बच्चा बैरक भी बनाया गया है। 25 फरवरी 2025 को इस जेल का शुभारंभ हो चुका है।