जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड इतरा रही है। रातभर कोहरा बूंद बनकर बरसता रहा। बुधवार को पूरे दिन धुंध बनी रही। तराईवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवा लोगों को कंपकंपा रही थी। दूसरे दिन भी परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का अवकाश रहा।

सुबह कोहरा तो कुछ कम रहा, लेकिन धुंध बनी रही। सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर ठंड व कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कोहरे के बीच हाईवे पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहन हादसों को दावत देते रहे। दिहाड़ी मजदूर, पटरी दुकानदार व दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मौसम की बेरुखी से कंपकंपाते दिखे।