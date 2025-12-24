Language
    श्रावस्‍ती में घना कोहरे, बदली व हवा ने बढ़ाई ठिठुरन; दूसरे दिन भी स्कूलों में रहा अवकाश

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    श्रावस्ती में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। पूरे दिन धुंध छाई रही, जिससे सूर्य के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवाओं ने लोगों को कंपकंपा दिया। लगा ...और पढ़ें

    जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड इतरा रही है। रातभर कोहरा बूंद बनकर बरसता रहा। बुधवार को पूरे दिन धुंध बनी रही। तराईवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवा लोगों को कंपकंपा रही थी। दूसरे दिन भी परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों का अवकाश रहा।

    सुबह कोहरा तो कुछ कम रहा, लेकिन धुंध बनी रही। सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर ठंड व कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कोहरे के बीच हाईवे पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहन हादसों को दावत देते रहे। दिहाड़ी मजदूर, पटरी दुकानदार व दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मौसम की बेरुखी से कंपकंपाते दिखे।

    मौसम को देखते हुए परिषदीय स्कूलों में दूसरे दिन भी बच्चों के लिए एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए खाली पड़े मकानों व दुकानों में शरण लिए रहे। जिले का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।