Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ठंड का प्रकोप: बदली और धुंध ने बढ़ाई मुश्किल, स्कूलाें में एक जनवरी तक छुट्टी

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    तराई में ठंड लगातार बढ़ रही है। दिन-रात कोहरा बूंद बनकर बरस रहा है। सोमवार को सुबह कोहरा तो कम रहा, बदली व धुंध से तराईवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नह ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड लगातार बढ़ रही है। दिन-रात कोहरा बूंद बनकर बरस रहा है। सोमवार को सुबह कोहरा तो कम रहा, बदली व धुंध से तराईवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवा लोगों को कांपने पर विवश करती रही। बढ़ी ठंड को देखते हुए स्कूलों में बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लगातार कोहरा, बदली व धुंध से तराईवासी परेशान हैं। ठंड बढ़ने से सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर ठंड व कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।

    मौसम की बेरुखी से नदी कटान प्रभावित, दिहाड़ी मजदूर व पटरी दुकानदार कंपकंपाते दिखे। ठंड से बचने के लिए चौक-चौराहों पर दिनभर लोग अलाव से चिपके रहे। लगातार पड़ रही ठंड से मानव ही नहीं पशु-पक्षी भी बेहाल हैं। बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए झुंड बनाकर खाली स्थानों पर बैठे दिखे।

    अत्यधिक ठंड व कोहरे को देखते हुए जिले में संचालित नर्सरी से कक्षा 12 तक सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त व अन्य सभी बोर्डों के विद्यालयों में 29 दिसंबर से एक जनवरी तक अवकाश घाेषित कर दिया गया है। जिले का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।