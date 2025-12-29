ठंड का प्रकोप: बदली और धुंध ने बढ़ाई मुश्किल, स्कूलाें में एक जनवरी तक छुट्टी

जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड लगातार बढ़ रही है। दिन-रात कोहरा बूंद बनकर बरस रहा है। सोमवार को सुबह कोहरा तो कम रहा, बदली व धुंध से तराईवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवा लोगों को कांपने पर विवश करती रही। बढ़ी ठंड को देखते हुए स्कूलों में बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लगातार कोहरा, बदली व धुंध से तराईवासी परेशान हैं। ठंड बढ़ने से सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर ठंड व कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।

मौसम की बेरुखी से नदी कटान प्रभावित, दिहाड़ी मजदूर व पटरी दुकानदार कंपकंपाते दिखे। ठंड से बचने के लिए चौक-चौराहों पर दिनभर लोग अलाव से चिपके रहे। लगातार पड़ रही ठंड से मानव ही नहीं पशु-पक्षी भी बेहाल हैं। बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए झुंड बनाकर खाली स्थानों पर बैठे दिखे।