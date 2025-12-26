Shravasti Airport: विकास पर लगा ब्रेक? 10 माह चलकर ठप हो गई श्रावस्ती एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा

संजय रस्तोगी, इकौना(श्रावस्ती)। 23 दिसंबर 2024 को कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की की वजह से श्रावस्ती एयरपोर्ट से उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। जो एक वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। इससे पर्यटकों, क्षेत्रवासियों और युवा बेरोजगारों में निराशा है। व्यवस्थागत खामियों के कारण बंद उड़ान शुरू न हो पाने से आकांक्षी जिले में हवाई चप्पल वालों की हवाई यात्रा करने का सपना धूमिल पड़ रहा है।

यहां बना टर्मिनल भवन, रनवे और पार्किंग केवल माकड्रिल की वस्तु बनकर रह गए हैं। जिले का ड्रीम प्रोजेक्ट तीन दशक लंबे इंतजार पर शुरू होने के बाद भी बंद है। एयरपोर्ट को क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और रोजगार वाहक माना जा रहा था। वह 10 माह में ही माह व्यवस्था की उदासीनता का प्रतीक बनकर रह गया।

बड़े दावों और सपनों के साथ शुरू हुई उड़ानें अब ठप हैं और एयरपोर्ट वीरान पड़ा है। उड़ान शुरू न होने से टैक्सी चालक, टूर गाइड, होटल-रेस्टोरेंट संचालक, ढाबे और अन्य पर्यटन से जुड़े लोगों के सपने टूटते दिख रहे हैं। विडंबना यह है कि एयरपोर्ट के निर्माण में सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि प्रयोग की गई। किसानों ने इस उम्मीद में जमीन दी थी कि क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, लेकिन उनका भी सपना अधूरा है।



बोले लोग, जानकारी देने वाला कोई नहीं

सर्राफा एसोसिएशन कोषाध्यक्ष अभिमन्यु सोनी ने बताया कि श्रावस्ती एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू या बंद होने संबंधी जानकारी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे जरूरत पड़ने पर क्षेत्र के लोगों को भटकना पड़ता है। क्षेत्रवासियों की जरूरत के अनुरूप उड़ान शुरू की जानी चाहिए। किसान नेता उमाशंकर मिश्र ने बताया कि एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के बाद लंबे समय से बंद है। इससे लोगों में निराशा है।



पिछले वर्ष दिसंबर में कोहरे के कारण श्रावस्ती एयरपोर्ट से उड़ान बंद हुई थी। अब एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद ही नियमित उड़ान शुरू होने की संभावना है। - अफजाल अहमद, निदेशक, श्रावस्ती एयरपोर्ट।