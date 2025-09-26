Panchayat Chunav को लेकर RLD के इस एलान से यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

UP Panchayat Chunav श्रावस्ती के भिनगा में राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता राजकुमार ओझा ने की। मुख्य अतिथि त्रिलोकी त्यागी ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क को चौड़ा करने और चौधरी चरण सिंह के नाम पर करने की मांग उठाई। महासचिव ने मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भिनगा नगर स्थित मधुबन लान में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजकुमार ओझा ने की। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने कहा कि रालोद पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। कार्यकर्ता निष्ठा के साथ तैयारी में जुट जाएं। इससे पूर्व महासचिव व विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सिविल लाइन स्थित पार्टी कार्यालय का शिलान्यास भी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें