Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Panchayat Chunav को लेकर RLD के इस एलान से यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:21 PM (IST)

    UP Panchayat Chunav श्रावस्ती के भिनगा में राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता राजकुमार ओझा ने की। मुख्य अतिथि त्रिलोकी त्यागी ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क को चौड़ा करने और चौधरी चरण सिंह के नाम पर करने की मांग उठाई। महासचिव ने मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    रालोद ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का किया एलान।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भिनगा नगर स्थित मधुबन लान में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजकुमार ओझा ने की। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने कहा कि रालोद पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। कार्यकर्ता निष्ठा के साथ तैयारी में जुट जाएं। इससे पूर्व महासचिव व विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सिविल लाइन स्थित पार्टी कार्यालय का शिलान्यास भी किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रालोद जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ महासचिव व प्रदेश अध्यक्ष का भंगहा मोड़ पर फूल-माला पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं व किसानों ने जिला मुख्यालय भिनगा से लक्ष्मनपुर बैराज जाने वाली जर्जर सड़क का चौड़ीकरण करवाकर इसे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का नाम पर नाम देने की मांग उठाई।

    महासचिव ने कहा जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का समाधान कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रालोद किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलने वाली पार्टी है।

    सम्मेलन को राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा, प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज सिंह पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष पीके पाठक, प्रदेश महासचिव अबरार अहमद ने भी संबोधित किया।

    बहराइच जिलाध्यक्ष रामरूप मिश्रा, बलरामपुर जिलाध्यक्ष वाचस्पति कुमार सिंह, जिला महासचिव जमाल अहमद मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- बैंक खाते में वजीफा आते ही खिल उठे छात्रों के चेहरे, सीएम योगी ने छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दिया प्रमाण पत्र