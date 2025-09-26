बैंक खाते में वजीफा आते ही खिल उठे छात्रों के चेहरे, सीएम योगी ने छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दिया प्रमाण पत्र

मीरजापुर में शुक्रवार को विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति पहुंची जिससे उनके चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कॉलेजों में दिखाया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा नौ दस और इंटरमीडिएट के छात्रों का डेटा आगे भेजा था।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद के छात्र-छात्राओं के खाते में शुक्रवार को छात्रवृत्ति पहुंची। संबंधित विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरित किया गया, इससे छात्रों के चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में शुक्रवार को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया। जनपद भर के कॉलेजों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया।

