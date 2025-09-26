Language
    बैंक खाते में वजीफा आते ही खिल उठे छात्रों के चेहरे, सीएम योगी ने छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दिया प्रमाण पत्र

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:45 PM (IST)

    मीरजापुर में शुक्रवार को विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति पहुंची जिससे उनके चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कॉलेजों में दिखाया गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा नौ दस और इंटरमीडिएट के छात्रों का डेटा आगे भेजा था।

    छात्र-छात्राओं के खाते में पहुंची छात्रवृत्ति। जागरण फोटो

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद के छात्र-छात्राओं के खाते में शुक्रवार को छात्रवृत्ति पहुंची। संबंधित विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र वितरित किया गया, इससे छात्रों के चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में शुक्रवार को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र का वितरण किया। जनपद भर के कॉलेजों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया।

    राजकीय इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य जय सिंह, राजकीय इंटर कालेज बरौंधा हलिया, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदी वीरशाहपुर में प्रधानाचार्य संतोष कुमार, आर्य कन्या इंटर कॉलेज में रीता वर्मा, राजकीय हाईस्कूल मुजेहरा, कोन, विंध्याचल, भरपुरा, आही मझवां, सुमतिया छानबे, डाढ़ीराम पहाड़ी, कुशहा छानबे, कोठी हलिया, दुबारकला लालगंज में प्रधानाचार्याें ने छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया।

    जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से 168 और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से 3135 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति भेजी गई, जिसका स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

    जिला समाज कल्याण अधिकारी राम विलास यादव ने बताया कि कक्षा नौ और 10 के 998 में से 664 एससी और 334 सामान्य वर्ग के छात्रों का डाटा फारवर्ड किया गया था।

    वहीं, इंटरमीडिएट में 408 डाटा फारवर्ड किया गया था, इसमें से 255 एससी और 153 सामान्य वर्ग का डाटा फारवर्ड किया गया है।

