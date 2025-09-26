क्या आपका भी बंद हो गया है खाता? अब दावेदारों को खोजकर अनक्लेम्ड राशि वापस करेंगे ये बैंक

अयोध्या में बैंकों में वर्षों से जमा बिना दावे वाली राशि का निस्तारण होगा। दस साल से निष्क्रिय खातों के उत्तराधिकारियों को ढूंढकर राशि सौंपी जाएगी। बैंकों को केंद्रीकृत व्यवस्था से सूची मिलेगी और वे आरबीआई से राशि प्राप्त कर दावेदारों को देंगे। जिले की 255 शाखाओं में इस आदेश से हलचल है और 1 अक्टूबर से निस्तारण शुरू हो जाएगा।

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। वर्षों से अलग-अलग बैंकों में जमा अनक्लेम्ड राशि का निस्तारण शुरू करने की तैयारी है। सभी बैंकों में इस तरह के खातों के उत्तराधिकारियों को खोज कर उन्हें यह राशि दी जाएगी। ये ऐसे खाते हैं, जिसमें गत दस वर्षों से कोई लेददेन नहीं हुआ। राशि देने के पहले संपूर्ण अभिलेखीय प्रक्रिया का पालन होगा। सभी बैंकों ने इस निर्देश का अनुपालन शुरू कर दिया है।

हालांंकि, अभी बैकों में ऐसे खातों व खाताधारकों के नाम की तलाश हो रही है। इसकी सूची बैंकों को केंद्रीयकृत व्यवस्था से भी प्राप्त होगी। बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि खातों की अनक्लेम्ड राशि को जल्द ही उचित दावेदारों को दे दिया जाए। जिले में विभिन्न बैंकों की 255 शाखायें हैं, जिनमें इस आदेश को लेकर हलचल है।

इसमें प्रमुख रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों की शाखाएं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अवस्थित हैं। लीड बैंक मैनेजर गणेश शंकर यादव ने बताया कि इस तरह का निर्देश प्राप्त हुआ है।

दरअसल लोग बैंकों में खाता तो खुलवाते हैं, लेकिन देखा गया है कि कई खातो में वर्षों से लेनदेन बंद है। दस वर्ष तक ऐसी स्थित बनी रहने के कारण इसमें जमा धनराशि अनक्लेम्ड राशि की श्रेणी में आ जाती है और बैंक इस राशि को आरबीआई को भेज देते हैं।