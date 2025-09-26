बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर इन ब्लॉकों को सख्त निर्देश, 14 BEO को नोटिस जारी

लखीमपुर खीरी जिले में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम होने पर 14 बीईओ को बीएसए ने नोटिस जारी किया है। सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग जारी होने के बाद भी उपस्थिति 70% के आसपास है जबकि 14 ब्लॉकों में यह 75% से भी कम है। बीएसए ने शिक्षकों को अभिभावकों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने के लिए कहा है क्योंकि इसका असर जिले की रैंकिंग पर पड़ रहा है।

संवादसूत्र, लखीमपुर। सीएम डैशबोर्ड पर एमडीएम में बच्चों की उपस्थिति पर रैंकिंग जारी होती है। इसके बाद भी उपस्थिति नहीं बढ़ रही है। जिले की कुल उपस्थिति करीब 70 प्रतिशत रही है। वहीं, 14 ब्लॉक ऐसे हैं, जिनमें बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है। इस पर 14 बीईओ को बीएसए ने नोटिस जारी कर उपस्थिति बढ़वाने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समीक्षा में पता चला कि रमियाबेहड़ ब्लॉक को छोड़कर अन्य ब्लॉकों के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है। जबकि सीएम डैशबोर्ड पर बच्चों की उपस्थिति को लेकर रैंकिंग जारी की जाती है। जिले में उपस्थिति का ब्लॉकवार आंकड़ा अगर देखा जाए तो कुंभी गोला, पलिया व बांकेगंज में करीब 74 प्रतिशत है।