बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर इन ब्लॉकों को सख्त निर्देश, 14 BEO को नोटिस जारी

संवादसूत्र, लखीमपुर। सीएम डैशबोर्ड पर एमडीएम में बच्चों की उपस्थिति पर रैंकिंग जारी होती है। इसके बाद भी उपस्थिति नहीं बढ़ रही है। जिले की कुल उपस्थिति करीब 70 प्रतिशत रही है। वहीं, 14 ब्लॉक ऐसे हैं, जिनमें बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है। इस पर 14 बीईओ को बीएसए ने नोटिस जारी कर उपस्थिति बढ़वाने का निर्देश दिया है।
समीक्षा में पता चला कि रमियाबेहड़ ब्लॉक को छोड़कर अन्य ब्लॉकों के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है। जबकि सीएम डैशबोर्ड पर बच्चों की उपस्थिति को लेकर रैंकिंग जारी की जाती है। जिले में उपस्थिति का ब्लॉकवार आंकड़ा अगर देखा जाए तो कुंभी गोला, पलिया व बांकेगंज में करीब 74 प्रतिशत है।
वहीं, बिजुआ, नगर लखीमपुर, निघासन, मितौली, मोहम्मदी, फूलबेहड़, लखीमपुर, ईसानगर, नकहा सहित अन्य ब्लाकों में उपस्थिति 70 व इससे अधिक है। नगर क्षेत्र गोला व मोहम्मदी में उपस्थिति 70 प्रतिशत से कम है।
इस पर बीएसए ने सभी बीईओ को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि शिक्षकों को प्रेरित करें कि वह अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएं।
कम उपस्थिति पर जिले की रैंकिंग पर इसका असर पड़ता है। बताते चलें कि पिछले महीने की रैंकिंग में भी जिले की ग्रेड कम रही थी।
