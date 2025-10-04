यूपी में पीएम आवास की पात्रता सूची में जोड़े जा रहे नाम, इस तारीख तक कराएं रजिस्ट्रेशन

श्रावस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 चल रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे किया जा रहा है और पात्रता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार ने पात्र लोगों से पंचायत सचिव से संपर्क करने की अपील की है। योजना का उद्देश्य बेघर परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराना है।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर व आवास विहीन लोगों का सर्वे कर उनका नाम पात्रता सूची में जोड़ा जा रहा है। सूची में नाम शामिल कराने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित है।

