यूपी में पीएम आवास की पात्रता सूची में जोड़े जा रहे नाम, इस तारीख तक कराएं रजिस्ट्रेशन
श्रावस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 चल रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे किया जा रहा है और पात्रता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार ने पात्र लोगों से पंचायत सचिव से संपर्क करने की अपील की है। योजना का उद्देश्य बेघर परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराना है।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर व आवास विहीन लोगों का सर्वे कर उनका नाम पात्रता सूची में जोड़ा जा रहा है। सूची में नाम शामिल कराने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित है।
परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार ने पात्र लोगों से पंचायत सचिव से संपर्क कर सर्वे में नाम शामिल कराने की अपील की है।
परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर व आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराया जाता है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार या लाभार्थी का नाम आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के बाद तैयार की जाने वाली स्थायी पात्रता सूची में शामिल होगा। सर्वेक्षण के माध्यम से नए पात्र लाभार्थियों को सूची में जोड़ने की कार्रवाई की गई थी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सर्वेक्षण में नए लाभार्थियों का डाटा तैयार करने के लिए समय-सीमा 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।
यदि पात्र लाभार्थी किसी कारण से सर्वे में आने से छूट गए हों, तो ऐसे लाभार्थियों का सर्वेक्षण सभी ग्राम पंचायतों में पूरा करने को कहा गया है।
