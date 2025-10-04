यूपी के इस जिले में 1.60 लाख टन होगी धान की खरीद, 138 क्रय केंद्रों पर इस दिन से बेच सकेंगे अनाज

जौनपुर में किसानों को धान बेचने में आसानी हो इसके लिए सरकार ने इस साल धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 1.60 लाख टन कर दिया है। जिले में 138 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और 220 किसानों ने पंजीकरण भी करा लिया है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और उन्हें व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। धान बेचने के लिए किसानों को तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ती थीं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इस साल दस हजार टन लक्ष्य में वृद्धि करते हुए एक लाख, 60 हजार टन खरीद का लक्ष्य तय किया है।

इसके साथ ही जिले में 138 क्रय केंद्र बनाकर तैयारी तेज कर दी गई है। 220 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण भी करा लिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्रय केंद्रों के माध्यम से उत्पाद खरीद रही है। इसके लिए हर साल समर्थन मूल्य व खरीद का लक्ष्य तय किया जाता है। खरीद के लिए बकायदा क्रय नीति जारी की जाती है।

इस पहल से जहां किसान व्यापारियों के चंगुल से बच जा रहे हैं। वहीं, उन्हें भुगतान में कोई समस्या नहीं हो रही है। इस साल धान की खरीद के लिए अभी क्रय नीति नहीं जारी की गई है, लेकिन लक्ष्य तय कर केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद एक अक्टूबर व पूर्वांचल में एक नवंबर से शुरू होगी।