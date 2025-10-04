Language
    यूपी के इस जिले में 1.60 लाख टन होगी धान की खरीद, 138 क्रय केंद्रों पर इस दिन से बेच सकेंगे अनाज

    By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    जौनपुर में किसानों को धान बेचने में आसानी हो इसके लिए सरकार ने इस साल धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 1.60 लाख टन कर दिया है। जिले में 138 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और 220 किसानों ने पंजीकरण भी करा लिया है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और उन्हें व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    जनपद में इस बार एक लाख 60 हजार टन होगी धान की खरीद।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। धान बेचने के लिए किसानों को तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ती थीं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इस साल दस हजार टन लक्ष्य में वृद्धि करते हुए एक लाख, 60 हजार टन खरीद का लक्ष्य तय किया है।

    इसके साथ ही जिले में 138 क्रय केंद्र बनाकर तैयारी तेज कर दी गई है। 220 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण भी करा लिया है।

    किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्रय केंद्रों के माध्यम से उत्पाद खरीद रही है। इसके लिए हर साल समर्थन मूल्य व खरीद का लक्ष्य तय किया जाता है। खरीद के लिए बकायदा क्रय नीति जारी की जाती है।

    इस पहल से जहां किसान व्यापारियों के चंगुल से बच जा रहे हैं। वहीं, उन्हें भुगतान में कोई समस्या नहीं हो रही है। इस साल धान की खरीद के लिए अभी क्रय नीति नहीं जारी की गई है, लेकिन लक्ष्य तय कर केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद एक अक्टूबर व पूर्वांचल में एक नवंबर से शुरू होगी।

    जनपद में खरीद का आंकड़ा

    • धान खरीद का लक्ष्य- 1.60 लाख टन
    • धान की खेती का दायरा- 153641 हेक्टेयर
    • धान का अनुमानित उत्पादन- 499670 क्विंटल
    • धान खरीद के लिए बने केंद्र- 138
    • धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने वाले किसान- 220

    जनपद में धान खरीद के लिए केंद्र बनाने के साथ ही तैयारी शुरू कर दी गई है। बाजरा व मक्का की खरीद एक अक्टूबर से हो रही है। धान की खरीद एक नवंबर से होगी। -अनिल पटेल, प्रभारी डिप्टी आरएमओ।