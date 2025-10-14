यूपी के इस जिले में एक लाख 19 हजार 500 रुपये के जाली नोट बरामद, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। चंडीगढ़ राज्य की पुलिस, एसओजी, एसएसबी, हरदत्तनगर गिरंट थाने की संयुक्त टीम ने सोमवार को हरदत्तनगर गिरंट कस्बे में स्थित शिवा ट्रेडर्स दुकान पर छापेमारी की। दुकान के काउंटर से पांच-पांच सौ के एक लाख 19 हजार 500 रुपये जाली नोट बरामद किए। टीम ने एक आरोपित को हिरासत में लिया है। चंडीगढ़ पुलिस आरोपित व बरामद रुपयों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है।

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि एसएसबी कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के नेतृत्व में हरदत्तनगर गिरंट थाना, एसओजी श्रावस्ती व पुलिस स्टेशन क्राइम सेक्टर- 11 चंडीगढ़ पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने हरदत्तनगर गिरंट कब्जा स्थित शिवा ट्रेडर्स के मालिक हरदत्तनगर गिरंट बाजार निवासी शिवा गुप्ता के दुकान में छापेमारी की।