Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में एक लाख 19 हजार 500 रुपये के जाली नोट बरामद, आरोपी गिरफ्तार

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:42 AM (IST)

    श्रावस्ती में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने शिवा ट्रेडर्स पर छापा मारा। दुकान से 1 लाख 19 हजार 500 रुपये के जाली नोट बरामद हुए और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। एसपी ने बताया कि आरोपी अंतरराज्यीय गैंग का सदस्य है, जो इंटरनेट मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मामले का खुलासा करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। चंडीगढ़ राज्य की पुलिस, एसओजी, एसएसबी, हरदत्तनगर गिरंट थाने की संयुक्त टीम ने सोमवार को हरदत्तनगर गिरंट कस्बे में स्थित शिवा ट्रेडर्स दुकान पर छापेमारी की। दुकान के काउंटर से पांच-पांच सौ के एक लाख 19 हजार 500 रुपये जाली नोट बरामद किए। टीम ने एक आरोपित को हिरासत में लिया है। चंडीगढ़ पुलिस आरोपित व बरामद रुपयों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी राहुल भाटी ने बताया कि एसएसबी कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के नेतृत्व में हरदत्तनगर गिरंट थाना, एसओजी श्रावस्ती व पुलिस स्टेशन क्राइम सेक्टर- 11 चंडीगढ़ पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने हरदत्तनगर गिरंट कब्जा स्थित शिवा ट्रेडर्स के मालिक हरदत्तनगर गिरंट बाजार निवासी शिवा गुप्ता के दुकान में छापेमारी की।

    आरोपित के विरुद्ध चंडीगढ़ राज्य के पुलिस स्टेशन क्राइम सेक्टर- 11 में 26 सितंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था। चंडीगढ़ राज्य की पुलिस टीम बरामद जाली रुपयों व आरोपित शिवा गुप्ता हिरासत में लेकर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।

    एसपी ने बताया कि जांच मे पाया गया कि आरोपित अंतरराज्यीय गैंग का सदस्य है। गैंग राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ व अन्य राज्यों में भी सक्रिय है। गैंग के सदस्य इंटरनेट मीडिया के जरिए जाली नोटों के ग्राहक तलाशते थे।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में ओस की बूंदें बढ़ा रहीं वायु प्रदूषण, दीपावली के बाद खराब स्तर पर पहुंच सकता है एक्यूआइ

    गिरफ्तार आरोपित ने बताया कि अलग-अलग व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर जाली नोटों को भेजता था। पुलिस प्रकरण में अन्य संलिप्त आरोपितों की जांच रही है।

    गिरफ्तारी टीम में एसएसबी कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरूण, सहायक कमांडेंट अमित शर्मा, हरदत्तनगर गिरंट थाने के प्रभारी महिमा नाथ उपाध्याय, एसओजी टीम के प्रभारी नितिन यादव, आरक्षी वीरेंद्र यादव, रिषभ गौड़, चंडीगढ़ के उपनिरीक्षक पवन कुमार शामिल रहे।