यूपी के इस जिले में ओस की बूंदें बढ़ा रहीं वायु प्रदूषण, दीपावली के बाद खराब स्तर पर पहुंच सकता है एक्यूआइ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मौसम के बदलाव का असर वायु गुणवत्ता दिखाई देने लगा है। रात में ओस पड़ने से जहां ठंड का अहसास हो रहा है। वहीं हवा में अति सूक्ष्म कणों की परत जमा होने से वायु गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है। दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी इंडेक्स- एक्यूआइ) के खराब दशा में पहुंचने की आशंका है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून में वर्षा के कारण हवा में मौजूद प्रदूषण के कारक धुल जाते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधरी रहती है। अक्टूबर में जहां दिन में सतही स्तर पर शुष्क पछुआ/उत्तरी-पश्चिमी हवाएं प्रचलित हैं। वहीं रात में ओस गिरने की वजह से हल्की ठंड का अहसास हो रहा है। ओस पड़ने से हवा में नमी बढ़ जा रही है। इस वजह से वायु में उड़ने वाले प्रदूषण के कारक अति सूक्ष्म कण, धूल, धुंआ इत्यादि ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।

उनकी परत जमने के कारण वायु गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से निर्धारित मानक के अनुसार 24 घंटे में हवा में घुली अति सूक्ष्म कणों की अधिकतम मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। धूल कणों की अधिकतम मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं हो।

लेकिन सूक्ष्म कण और धूल कणों की मात्रा बढ़ रही है। सोमवार को अति सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) की मात्रा का औसत 83 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर एवं धूल कणों की उपलब्धता का औसत 102 दर्ज किया गया। इस वजह से वायु गुणवत्ता का सूचकांक 125 मध्यम दर्ज किया गया।

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक विज्ञानी राम मिलन वर्मा ने बताया कि रात में ओस पड़ने लगी। इससे नमी बढ़ने के कारण हवा में प्रदूषण के कारकों की परत जम जा रही है। इस कारण वायु गुणवत्ता में बदलाव होने लगा है।

बीआरडी मेडिकल कालेज में टीबी एवं चेस्ट रोग विभाग के अध्यक्ष डा. अश्वनी मिश्रा ने बताया कि ऐसे मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। फेफड़े, अस्थमा और दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को वायु प्रदूषण से दिक्कत हो सकती है।