    त्योहारों के लिए SDM ने जारी किए निर्देश, बिना लाइसेंस हुई पटाखे की बिक्री तो होगी कार्रवाई

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:48 PM (IST)

    श्रावस्ती में एसडीएम संजय राय ने दमकल टीम के साथ पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र रखने और सुरक्षा के साथ दीपावली मनाने के लिए कहा गया।

    बिना लाइसेंस हुई पटाखे की बिक्री तो होगी कार्रवाई।

    संवाद सूत्र, कानीबोझी (श्रावस्ती)। अक्सर दुकानदार त्योहारों में पटाखों को बिना लाइसेंस के बेचते हैं। कई बार इन दुकानों पर विस्फोटक सामग्री भी रख होती है, जिससे घटनाओं का संभावना बढ़ जाती है। वहीं, दीप पर्व के मद्देनजर सोमवार को एसडीएम संजय राय ने दमकल टीम के साथ जमुनहा के रामलीला मैदान स्थित पटाखा दुकानों के स्थल निरीक्षण किया।

    स्थाई व अस्थाई दुकानदारों से पटाखा दुकानों पर सुरक्षा मानकों, लाइसेंस की वैधता व भंडारण व्यवस्था के बारे जानकारी ली। दुकानदारों को बिना लाइसेंस के बिक्री पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

    एसडीएम ने कहा कि वे केवल वैध लाइसेंस के आधार पर ही पटाखों की बिक्री करें। बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी।

    दुकानदार पटाखा दुकान पर अग्निशमन यंत्र समेत सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय रखें। उन्होंने कहा कि सभी लोग दीपावली पर्व उल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा से समझौता न करें।

    प्रशासन की प्राथमिकता है कि त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। दमकल टीम ने दुकानदारों को आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी। अग्निशमन अधिकारी संजय कुमार जायसवाल मौजूद रहे।

