    यू-डाइस पोर्टल पर दर्ज होगा गरीब वर्ग के बच्चों का विवरण, रोजाना दर्ज होगी उपस्थिति

    By Deepak Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:13 PM (IST)

    बाराबंकी में आरटीई के तहत कान्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों का विवरण अब यू-डाइस पोर्टल पर दर्ज होगा। बीएसए ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों की दैनिक उपस्थिति और शैक्षिक गुणवत्ता का विवरण पोर्टल पर अपडेट करें। फीस मांगने पर विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अभिभावक लॉगिन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

    यू-डाइस पोर्टल पर दर्ज होगा निर्धन वर्ग के बच्चों का विवरण।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कान्वेंट विद्यालयों में निर्धन वर्ग के बच्चों का प्रवेश दिलाया गया है। 9380 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। अब इन बच्चों का यू-डाइस पोर्टल पर शैक्षिक विवरण दर्ज होगा। प्रतिदिन पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज होगी। नए निर्देश के क्रम में बीएसए ने सभी 873 विद्यालयों को पत्र भेजा है।

    आरटीई में नए नियम लागू हो चुके हैं, जिनके क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी कर दिया है। विद्यालयों को अब प्रतिदिन आरटीई पोर्टल पर बच्चों की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। शैक्षिक गुणवत्ता का भी जिक्र करना होगा। इसके अलावा अपार आईडी और यू-डाइस पोर्टल पर बच्चों का विवरण दर्ज करना होगा।

    बीएसए संतोष देव पांडेय ने बताया कि नए नियम में यदि निर्धन वर्ग के चयनित बच्चों से फीस विद्यालय मांगते हैं या फिर परेशान करते हैं तो विधिक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही, अभिभावकों का भी लागइन बनेगा, जिस पर वह शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिसका निस्तारण सात दिनों में किया जाएगा।

    इसके अलावा विद्यार्थी की रजिस्ट्रेशन आइडी, अपार आइडी, यू-डाइस कोड बनेगा। विद्यालय परिवर्तन की स्थिति में निजी विद्यालयों को पूर्ण साक्ष्य दिया जाएगा। बीच-बीच में बच्चों का सत्यापन किया जाएगा।

    जिले में लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे

    वर्ष : बच्चों की संख्या

    2019- 567

    2020- 635

    2021- 694

    2022- 695

    2023- 852

    2024- 1972

    2025- 2965

