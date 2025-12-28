एक खेत, तीन फसलें और 800 पोपुलर के पेड़, यूपी के किसान ने खेती को बनाया मुनाफे का मॉडल

उदयवीर सिंह, शामली। खेती को घाटे का सौदा मानने वालों के लिए चौसाना क्षेत्र के किसानों की यह कहानी मिसाल बनकर सामने आई है। यहां कुछ किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़कर ऐसी बहुफसली योजना अपनाई है, जो आने वाले वर्षों में उनकी आय को कई गुना बढ़ाने का दम रखती है।

साठी धान, गन्ना, सरसों और अब पॉपुलर के पेड़—एक ही जमीन पर यह प्रयोग खेती की नई सोच को दर्शाता है। चौसाना क्षेत्र के बल्ला माजरा निवासी शराफ़त खान ने अपनी 19 बीघा जमीन पर सबसे पहले साठी धान की फसल ली। धान की कटाई के बाद खेत की जुताई कर उसी जमीन में गन्ना बो दिया गया। गन्ने के साथ ही उन्होंने सरसों की बुआई भी कर दी। इस समय गन्ना और सरसों दोनों फसलें खेत में लहलहा रही हैं। सरसों की कटाई में अभी करीब एक महीना शेष है, जबकि सरसों सामान्यतः 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।