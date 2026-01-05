Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    विरोध के बीच कब्रिस्तान की भूमि से हटवाया गया अवैध कब्जा, जेसीबी की मदद से क‍िया गया ध्वस्त

    By Abhishek Kaushik Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:23 PM (IST)

    थाना भवन में ऊन रोड स्थित कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण को नगर पंचायत और राजस्व टीम ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ध्वस्त कर दिया। ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सूत्र, थाना भवन। नगर के ऊन रोड स्थित खसरा नंबर 1319 व 1320 पर दर्ज कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नगर पंचायत ने राजस्व टीम के साथ मिलकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कब्जा करने वालों को चेतावनी दी कि यदि फिर से कब्जा किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।


    थानाभवन नगर के ऊन रोड पर स्थित खसरा नंबर 1319 व 1320 में सरकारी कागजों में कब्रिस्तान की भूमि दर्ज है। सोमवार को उच्च अधिकारियों के आदेश पर अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर पंचायत टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कराई।

    टीम ने पहले भूमि की पैमाइश कर सीमांकन किया। इसके बाद कब्रिस्तान की चार दीवारी में किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी चलवाकर ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जाधारियों ने विरोध जताते हुए राजस्व एवं नगर पंचायत टीम से नोकझोंक की और उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही, लेकिन कब्जाधारियों की एक न चली। नगर पंचायत टीम ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर सरकारी भूमि को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया।

    अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यदि भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा पाया जाता है, तो राजस्व हानि सहित वसूली के साथ-साथ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान नगर पंचायत कार्यालय के संजय कुमार, मनीष शर्मा, राजस्व टीम से लेखपाल अंकुर कुमार, यतेंद्र कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।