संवाद सूत्र, थाना भवन। नगर के ऊन रोड स्थित खसरा नंबर 1319 व 1320 पर दर्ज कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नगर पंचायत ने राजस्व टीम के साथ मिलकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कब्जा करने वालों को चेतावनी दी कि यदि फिर से कब्जा किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।



थानाभवन नगर के ऊन रोड पर स्थित खसरा नंबर 1319 व 1320 में सरकारी कागजों में कब्रिस्तान की भूमि दर्ज है। सोमवार को उच्च अधिकारियों के आदेश पर अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर पंचायत टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कराई।

टीम ने पहले भूमि की पैमाइश कर सीमांकन किया। इसके बाद कब्रिस्तान की चार दीवारी में किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी चलवाकर ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जाधारियों ने विरोध जताते हुए राजस्व एवं नगर पंचायत टीम से नोकझोंक की और उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही, लेकिन कब्जाधारियों की एक न चली। नगर पंचायत टीम ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर सरकारी भूमि को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया।